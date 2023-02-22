Картина вышла в прокат 16 февраля 2023 года и уже стала лидером по сборам.

Есть темы, говорить о которых на языке кино особенно трудно. И по причине излишней болезненности, и потому, что нынешние режиссёры не были очевидцами тех событий, о которых снимают фильмы.

Тема Великой Отечественной войны — одна из таких. Говорить о ней сложно и больно, но необходимо.

"Праведник" Сергея Урсуляка примечателен лежащей в основе сюжета реальной историей, многие детали которой с большой осторожностью перенесены на экран.

Красноармеец Николай Киселёв в разгар войны спас около двух сотен евреев от верной смерти. Героический ли это поступок? Безусловно. Но на протяжении большей части фильма выясняется именно это — а был ли Киселёв героем?

Подтверждение этого факта необходимо сотрудникам израильского Центра памяти жертв Холокоста. Они намереваются посадить дерево героя в честь Киселёва — такой дани памяти в разное время удостаивались и другие люди, проявившие отвагу и доблесть в ходе войны с фашистской Германией.

Действие фильма развивается параллельно в 1942-м и 2005-м годах. Военные годы окунают зрителя в историю подвига Киселёва и в историю спасения еврейского юноши Моше Таля (Марк Эйдельштейн).

Кадр из фильма "Праведник"

Главным героем той части повествования, которая развивается в мирных и спокойных двухтысячных, становится состарившийся Моше (Довале Гликман), упорно не желающий делиться историей своего спасения и знакомства с Николаем (Александр Яценко). Причиной его молчания становится давняя обида на Киселёва — тот совершил нечто, из-за чего слегка пострадал на тот момент уже вполне взрослый Таль, но был спасён от страшной смерти маленький мальчик...

Киселёв на протяжении всего фильма поступал так, как считал нужным. Не мнил себя героем, но спокойно и методично делал то, за что взялся. Будучи бухгалтером, он привык рассчитывать каждый шаг. Продумать схему продвижения по лесу так, чтобы быть максимально незаметными для врага. Договориться с раввином Янкелем (Сергей Маковецкий) об отмене еврейских религиозных традиций на время бегства (ох, как непросто было заставить беглецов хотя бы есть свиную тушёнку!

Но Киселёв не приказывал, а именно договаривался, аргументировал..). Спасти насмерть перепуганную еврейскую малышку от рук её родного отца, потерявшего человеческий облик от усталости. Сохранить мальчишке ногу при помощи... сахара (а прежде добыть этот самый сахар — великую ценность в период войны). Всё это — спокойно, невозмутимо, но вдумчиво и с неиссякаемой тревогой о тех, кто рядом.

Во многом Киселёву помогает его холодный бухгалтерский разум...Но даже такие рациональные люди, как он (и именно такие) умеют любить с особенной силой. В картине отражена реальная история любви Николая и Анны (Любовь Константинова) — девушка отлично знала немецкий язык, поэтому была назначена помощницей красноармейца.

Молодые люди познакомились на войне, а после её окончания стали супругами. Озадачивает лишь один момент: эта история — реальная и оттого ещё более ценная — очерчена в фильме лишь несколькими штрихами. Явной страсти, привязанности между героями не наблюдается и только их отдельные, будто бы невзначай брошенные реплики дают понять — между этими двумя пролетел, порхая, Купидон...

Зато во всех красках показана вымышленная лав-стори некоего недалёкого русского парня Ферзя (Евгений Ткачук) и еврейки Товы (Мария Золотухина). В сороковые годы прошлого столетия едва ли кто-то слышал про абьюзивные отношения, но в этой паре они именно такие — "ухаживания" Ферзя за темноволосой красавицей начинаются с попытки изнасилования, затем — принуждение (не предложение!) стать его законной женой (В лесу. В разгар войны. Когда совсем рядом слышна речь врага и не смолкают звуки выстрелов. Когда нет времени на религиозные ритуалы (не забываем, что он — русский, а она — еврейка, посему без ритуалов не обойтись). Когда просто-напросто не до веселья, не до криков "Горько!", только выжить бы...).

Кадр из фильма "Праведник"

Но есть в "Праведнике" нечто гораздо более важное, чем любовные линии. Это достоверность актёрской игры. Претензий по этой части не возникает ни к исполнителям главных ролей, ни к тем, чьи персонажи появлялись в кадре не столь часто (Константин Хабенский в роли отца Моше, Фёдор Добронравов в образе комиссара Тимчука — одинаково глубоки, "заразительны", им хочется верить), ни к детям-актёрам (они не только славные и киногеничные, но и способные на всю "взрослую" палитру эмоций).

Благодаря мощному актёрскому составу даже антагонисты получились очень реальными, в каждом из них видна личность со своим характером. Главный противник Киселёва наизусть цитирует Пушкина (и вполне свободно говорит по-русски), блещет знаниями об истории России...