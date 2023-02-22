Опубликованы трейлер и постер фильма "Бостонский душитель"

Сервис Hulu представил трейлер и постер детектива "Бостонский душитель". В главной роли - Кира Найтли, продюсером выступил Ридли Скотт. Премьера - 17 марта на стриминговом сервисе.

В основе сценария реальная история серийного убийцы Альберто Де Сальво, известного как "Бостонский душитель". На его счету 13 убийств женщин в Бостоне.

История маньяка прогремела на весь мир, неоднократно была экранизирована. Фильм с Кирой Найтли - очередное осмысление этой непростой истории.

Найтли играет журналистку Лоретту Маклафлин, которая отслеживает криминальную хронику, а в какой-то момент понимает, что происходящие в Бостоне убийства связаны между собой.

Российская Газета