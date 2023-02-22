"Суворов: Великое путешествие" покажут в День защитника Отечества по ТВ

"Союзмультфильм" поделился радостной новостью: мультфильм "Суворов: Великое путешествие" покажут на телевидении 23 февраля, передает ТАСС . Премьера мультфильма состоялась 1 мая 2022 года, он был создан при поддержке министерств обороны и культуры РФ.

Мультфильм рассказывает историю Гриши, который берет чужое имя и стремится на военную службу. Он попадает в полк Суворова во время Швейцарского похода.