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2 часа назад

Мультфильм "Суворов: Великое путешествие" покажут в День защитника Отечества по ТВ

Российская Газета

"Союзмультфильм" поделился радостной новостью: мультфильм "Суворов: Великое путешествие" покажут на телевидении 23 февраля, передает ТАСС. Премьера мультфильма состоялась 1 мая 2022 года, он был создан при поддержке министерств обороны и культуры РФ.

"Суворов: Великое путешествие" покажут в День защитника Отечества по ТВ
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Мультфильм рассказывает историю Гриши, который берет чужое имя и стремится на военную службу. Он попадает в полк Суворова во время Швейцарского похода.

Режиссер - Борис Чертков, роли озвучивали Константин Хабенский, Филипп Киркоров, Антон Макарский, Наталья Быстрова, Юлия Рутберг, Анна Ардова.

Фильмы,Наталья Быстрова,Антон Макарский,Анна Ардова,Юлия Рутберг,Филипп Киркоров,Константин Хабенский,
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