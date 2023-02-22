Что смотреть в кино и онлайн

На последней неделе февраля зрители увидят драму "Сын" от оскароносного режиссера Флориана Зеллера с Хью Джекманом в главной роли, детективную историю с Лиамом Нисоном, российскую комедию о противостоянии отцов и матерей и сериал с Кристофом Вальцем в роли загадочного консультанта.

Фото: ТАСС ТАСС

"Марлоу"

Видео дня

Можно посмотреть в кино с 23 февраля

В каком бы состоянии ни находилась киноиндустрия, какие бы новые тренды ни пыталась внедрять и как бы ни экспериментировала с форматами, кажется, что и режиссеров, и зрителей всегда будут интересовать истории про какого-нибудь одинокого, травмированного прошлым, но очень умного детектива, который раскрывает невероятные преступления. Вот и именитый американский режиссер Нил Джордан, автор фильмов "Улыбка Моны Лизы" и "Интервью с вампиром", решил снять классический неонуар со звездным актерским составом.

Фильм поставлен по одноименной книге лауреата Букеровской премии Джона Бэнвилла, выпустившего ряд криминальных романов под псевдонимом Бенджамин Блэк. Частный детектив Филип Марлоу в исполнении Лиама Нисона переживает не лучшие времена, когда ему доверяют дело о загадочной пропаже бывшего любовника богатой наследницы (Диана Крюгер). Мать девушки — известная актриса (Джессика Лэнг). Исчезновение мужчины — лишь первый поворот в весьма запутанной истории, в которой под силу разобраться только Марлоу.

Мнения западных критиков разделились. Одни считают, что в фильме Джордана есть и удачно раскрытый образ главного героя, и увлекательный сюжет и что "Марлоу" может стать образчиком современного нуара с поклоном классическим фильмам этого жанра. Другие говорят о том, что картина быстро выдыхается и явно не заслуживает того, чтобы стать франшизой.

"Револьвер"

Можно посмотреть в кино с 23 февраля

В последнее время Гай Ричи невероятно продуктивен. В январе на экраны вышла его шпионская комедия "Операция "Фортуна": Искусство побеждать" с Джейсоном Стэйтемом, любимым актером Ричи. Также в этом году запланирована премьера боевика "Переводчик" c Джейком Джилленхолом. В 2024 году режиссер планирует выпустить военную драму "Министерство неджентльменской войны", а затем вернуться к студии Disney, чтобы снять продолжение "Аладдина" и экранизацию "Геркулеса". А пока те, кто ностальгирует по олдскульному Ричи, могут посмотреть один из его ранних фильмов "Револьвер".

Картина 2005 года рассказывает об игроке Джейке Грине (Джейсон Стэйтем), который отсидел в тюрьме из-за своего ужасно неприятного босса Дороти Маки (Рэй Лиотта). Как только Грин выходит на свободу, он приглашает Маку в частное казино, где с успехом обыгрывает его. Тогда Мака приказывает убить Джейка, но герой вместе со своими братьями решает отомстить Маке и разрушить его жизнь.

Если сейчас картины режиссера полны библейских мотивов, то "Револьвер" пришелся на его период увлечения каббалой, поэтому в фильме можно найти большое количество отсылок к мистическому учению. Критиков, правда, это совсем не впечатлило, и фильм провалился в прокате, что не помешало ему стать одной из классических работ режиссера.

"Сын"

Можно посмотреть в кино с 23 февраля

Вторая глава трилогии французского режиссера Флориана Зеллера и его соавтора Кристофера Хэмптона. Премьера первого фильма "Отец" прошла в 2020 году с невероятным успехом — картину хвалили и критики, и зрители, и в итоге она получила шесть номинаций на "Оскар". Зеллера и Хэмптона наградили призом за оригинальный сценарий, Энтони Хопкинсу дали премию как лучшему актеру, поэтому сиквел был неизбежен.

Если в "Отце" рассказывается о безуспешной борьбе героя и всей его семьи с деменцией, то "Сын" сосредотачивается на проблеме поколений. По сюжету 17-летний Николас (Зен Макграт) устает от своей матери Кейт (Лора Дерн) и просится пожить к своему отцу Питеру (Хью Джекман), который завел новую семью. Его жена Бет (Ванесса Кирби) только что родила ребенка и не пылает восторгом от идеи приютить у себя бунтующего подростка. Но Питер чувствует себя виноватым из-за того, что оставил сына ради новой семьи, и решает взяться за его воспитание. Он знает из собственного опыта, каково иметь отстраненного и холодного отца (Энтони Хопкинс), и не хочет повторять его ошибок. Правда, потерянному Николасу нужно не воспитание, а простая человеческая поддержка. Зеллер не устает показывать зрителям ружье, спрятанное в ванной за стиральной машиной, которое когда-нибудь по-чеховски выстрелит.

Премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале, где критики его встретили довольно холодно: по их мнению, Зеллеру не удалось повторить успех "Отца". Они отмечают прекрасную игру актеров, что было ожидаемо, но в целом называют "Сына" "агрессивной мелодрамой", которая бесстыдно пытается манипулировать чувствами зрителей.

"Папы против мам"

Можно посмотреть в кино с 23 февраля

В День защитника Отечества и накануне Международного женского дня кинокомпания "Наше кино" решила выпустить комедию Максима Малинина ("Территория", "Квест") о противостоянии женщин и мужчин.

По сюжету на одной лестничной клетке живут две семьи, и в один прекрасный день мамы и папы решают объявить друг другу бойкот. Причиной стали накопившиеся обиды: кому-то надоели бесконечные компьютерные игры, другой не может понять, почему жена постоянно усталая, третья не хочет терпеть строгие правила и жесткий режим. Хуже всех от этого конфликта детям, которые неумело пытаются примирить враждующие стороны, но от этого становится только хуже. Тогда они решают вызвать на помощь дедушку, который, скорее всего, посоветует что-нибудь мудрое для разрешения конфликта. Однако его вмешательство усугубляет ситуацию. В картине снялись Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко и Владимир Стеклов.

"Важнее семьи нет ничего. Я уверен, что первыми рассказами у костра у первобытных людей были именно истории о семье и отношениях между разными поколениями. Поскольку мы все хотим, чтобы между людьми, независимо ни от каких внешних обстоятельств, сохранялись человеческие отношения, чтобы мы поддерживали и уважали друг друга, мы должны снимать об этом кино", — подчеркивает Максим Малинин.

"Чекаго"

Можно посмотреть в кино с 23 февраля

Криминальная драма Николая Рыбникова рассказывает о маленьком городе Чегаринске в сердце Сибири, который находится прямо на пути наркотрафика из Средней Азии. Некоторым местным молодым людям эта особенность кажется возможностью сбежать из бесперспективной глубинки. Начинающий рэпер Никита (Эльдар Сафиканов) хочет уехать в Москву, чтобы построить музыкальную карьеру, но для этого нужны деньги. Друг детства предлагает ему перевезти сумку с опасным грузом: герою предстоит заработать на свою мечту и не попасться в руки полиции.

"Последние годы многие говорили, насколько интересно и важно развивать региональный кинематограф. И так получилось, что мы с продюсерами стали, по сути, первыми в Сибири — смогли выиграть конкурс Министерства культуры и своими силами, без поддержки крупных студий привезти больших артистов на съемки туда, где кино никогда не снималось, — в маленькую Хакасию. Мы реально гордимся этим. Ну и за результат не стыдно, уверен, что наш фильм много кому понравится. Мы работали честно и на пределе. Думаю, это всем будет видно на экране", — подчеркивает режиссер.

"Бешенство"

Можно посмотреть в кино с 23 февраля

Триллер от Дмитрия Дьяченко, режиссера "Чебурашки", который стал самым кассовым фильмом в истории российского проката. Картина рассказывает историю отца (Алексей Серебряков), который решает отвезти сына (Всеволод Володин) в охотничий домик в тайге, чтобы передержать его там во время ломки. Однако в районе начинается бешенство диких животных, и герои оказываются в окружении.

По словам сценариста картины Алексея Казакова, ему хотелось объединить важный вопрос борьбы с зависимостью с увлекательным сюжетом, чтобы в отведенное время рассказать о проблеме "по-человечески" и "реалистично": "Часто в триллерах сюжет и проблематика нужны лишь для того, чтобы связать между собой аттракционы. Мы хотели выйти за рамки жанра и сделать кино глубоким и драматичным. На мой взгляд, тенденция по использованию жанровой среды для сложного ценностного разговора началась семь-десять лет назад в Голливуде, мы попробовали сделать то же самое у нас в рамках жанра survival", — поясняет он.

"Аферисты"

Можно посмотреть на Apple TV+ с 17 февраля

Студия Apple выпустила свою версию "Афериста из Tinder", только вместо поддельного израильского миллионера — Джулианна Мур в роли мошенницы, которая разводит доверчивых мужчин на деньги.

Владелец книжного магазина в Нью-Йорке по имени Том (Джастис Смит) встречает очаровательную женщину Сару (Джулианна Мур), которая хочет купить у него книгу. У них начинается роман, а затем Сара рассказывает Тому слезную историю о ее брате, которому срочно нужны деньги на лечение. У Тома нет недостатка в деньгах, поэтому он предлагает оплатить всех врачей. Однако, как только деньги оказываются у Сары, женщина исчезает. А вскоре встречает равного себе. Макс (Себастьян Стэн) притворяется полицейским и вымогает у героини деньги, хотя на самом деле он такой же аферист, как и она. Сара и Макс объединяются, чтобы провернуть большую аферу.

Сюжетных поворотов в фильме Бенджамина Карона, который известен по своей работе в сериалах ("Корона", "Андор"), немало, да и актерский состав не подкачал. По словам критиков, от "Аферистов" не стоит ожидать чего-то очень оригинального, но сюжет картины достаточно уникален, чтобы скрасить холодный зимний вечер.

"Консультант"

Можно посмотреть на Amazon Prime c 24 февраля

IT-компании переживают не лучшие времена — там массово увольняют сотрудников, многие проходят реструктуризацию или смену руководства, а журналисты пишут расследования о том, что творится в Twitter под управлением нового босса, миллиардера Илона Маска. Может быть, под влиянием этих обстоятельств некоторым комедийный сериал Amazon Prime покажется не таким уж смешным.

Шоу, поставленное по одноименной книге Бентли Литтла, рассказывает о перестановках в успешной компании по производству игр для мобильных телефонов в Лос-Анджелесе. Ее начальник умирает, а ему на смену приходит страшный и загадочный консультант в исполнении Кристофа Вальца, который сыплет остроумными фразами и пугает своей невозмутимостью. Новый шеф объясняет сотрудникам, что он хочет понаблюдать за их бизнес-процессами и при надобности их изменить, однако на деле оказывается, что босс проводит какие-то извращенные эксперименты: сотрудники начинают пропадать с рабочих мест, в офис приходят непонятные люди в масках животных. Кажется, что теперь в компании небезопасно. Чтобы понять, чего еще ожидать, сотрудники пытаются разобраться в прошлом консультанта, и чем больше информации они находят, тем больше вопросов у них возникает. Вполне может быть, что он не тот, за кого себя выдает, и это еще не самый худший вариант развития событий.

"Звездный путь: Пикар"

Можно посмотреть на Paramount+ с 23 февраля

Третий и завершающий сезон сериала о капитане кораблей "Старгейзер" и "Энтерпрайз" Жан-Люке Пикаре. В первом, где действие разворачивалось в далеком будущем, нам рассказывали о том, как все искусственные формы жизни были объявлены вне закона. При этом Пикар оказался в самом центре международного скандала, во время которого погиб. Впоследствии он возродился в качестве андроида, отправился в XXI век и встретился со своими старыми врагами — Q и королевой Борг. Подробности сюжета третьего сезона не раскрываются, но известно, что в нем появится еще больше знакомых фанатам франшизы героев, а враги капитана сформируют коалицию, чтобы наконец-то с ним расправиться.