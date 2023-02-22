Это история о том, как в Южной Корее дружили мальчик и девочка, а потом девочка выросла уехала в Канаду, вышла замуж и была вполне счастлива. Но однажды она списалась с другом детства в социальных сетях. А потом они встретились в Нью-Йорке, провели неделю вместе и поняли, что не могут без друг друга.