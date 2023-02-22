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1 час назад

Вышел трейлер американской мелодрамы "Прошлые жизни" с корейским колоритом

Российская Газета

Студия А24 представила трейлер мелодрамы "Прошлые жизни" канадского режиссера Селин Сон, известной по фэнтези "Колесо времени".

Это история о том, как в Южной Корее дружили мальчик и девочка, а потом девочка выросла уехала в Канаду, вышла замуж и была вполне счастлива. Но однажды она списалась с другом детства в социальных сетях. А потом они встретились в Нью-Йорке, провели неделю вместе и поняли, что не могут без друг друга.

Главную роль в фильме сыграла Грета Ли, известная по роли Лайлы в картинах о Человеке-Пауке. Ее корейский возлюбленный - Тео Ю ("Лето", "Решение уйти"). Канадского мужа сыграл Джон Магаро ("Игра на понижение", "Академия "Амбрела").

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