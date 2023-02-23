Спилберг получил «Золотого медведя» на Берлинале

«В 76 я уже знаю о кинопроизводстве больше, чем в 25, когда сделал свой первый полный метр. Но переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над «Дуэлью», на протяжении 50 лет были такими же яркими – словно бы время остановилось, – признался режиссер.