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2 часа назад

Стивен Спилберг получил почетного «Золотого медведя» на Берлинале

Мир24

Американский режиссер Стивен Спилберг получил на 73-м Берлинском международном фестивале почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Deadline.

Спилберг получил «Золотого медведя» на Берлинале
Фото: Мир24Мир24

Честь вручить награду Спилбергу выпала Боно (Пол Дэвид Хьюсон), солисту ирландской группы U2.

Режиссер отметил, что он в профессии уже 60 лет. Но ему все еще кажется, что он снял свои ранние работы – «Дуэль» и «Челюсти» – совсем недавно.

«В 76 я уже знаю о кинопроизводстве больше, чем в 25, когда сделал свой первый полный метр. Но переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над «Дуэлью», на протяжении 50 лет были такими же яркими – словно бы время остановилось, – признался режиссер.

В конце прошлого года механическую модель инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга 1982 года выставили на аукцион за три миллиона долларов.

Фильмы,Челюсти,Дуэль,Пол Хьюсон,Стивен Спилберг,
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