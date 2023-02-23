Спилберг получил «Золотого медведя» на Берлинале

Американский режиссер Стивен Спилберг получил на 73-м Берлинском международном фестивале почетного «Золотого медведя» за вклад в кинематограф, сообщает Deadline.
Честь вручить награду Спилбергу выпала Боно (Пол Дэвид Хьюсон), солисту ирландской группы U2.
Режиссер отметил, что он в профессии уже 60 лет. Но ему все еще кажется, что он снял свои ранние работы – «Дуэль» и «Челюсти» – совсем недавно.
«В 76 я уже знаю о кинопроизводстве больше, чем в 25, когда сделал свой первый полный метр. Но переживания, сомнения и страхи, мучавшие меня, когда я приступил к работе над «Дуэлью», на протяжении 50 лет были такими же яркими – словно бы время остановилось, – признался режиссер.
В конце прошлого года механическую модель инопланетянина из одноименного фильма Стивена Спилберга 1982 года выставили на аукцион за три миллиона долларов.