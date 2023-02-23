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48 минут назад

Звезды российского кино приехали в Дзержинск на «Черноречье Фест»

В городе N

Фестиваль отечественного кино «Черноречье Фест» (16+) стартовал в Дзержинске 22 февраля. На церемонию прибыли известные актеры, которые на протяжении четырех дней будут общаться со зрителями, представлять свои фильмы и спектакли. Церемонию посетила корреспондент ИА «В городе N».

Звезды российского кино приехали на «Черноречье Фест»
Фото: В городе NВ городе N

Напомним, фестиваль проходит впервые, но в перспективе может стать ежегодным. В его программу войдут творческие вечера, спектакли, встречи с артистами, а также конкурсы полнометражных и короткометражных фильмов.

Как сообщил президент «Черноречье Фест» Серей Новожилов, всего ожидается 120 звездных гостей. На открытие смогли приехать только около половины из них, остальные прибудут позднее.

Поначалу мы думали, что все будет скромно, но в итоге собралась очень представительная делегация, — отметил он.

В число приглашенных вошли Наталья Варлей, Владимир Шевельков, Сергей Шакуров, Ирина Муравьева, Нонна Гришаева и многие другие знаменитости. Большинство из них признались, что приехали в Дзержинск впервые. Однако Владимир Шевельков рассказал, что уже бывал в городе химиков в начале 1990-х, и у него остались теплые воспоминания.

Мы очень рады, что в нашем городе проходит такое знаменательное событие. У нас много творческих людей, которые работают в искусстве и добиваются результатом. Уверены, что эти четыре дня город будет жить в творческой атмосфере, — сказала заместитель главы администрации Дзержинска Ольга Палеева.

Церемония началась с традиционного для большинства кинофестивалей шествия звезд по красной дорожке, затем действие переместилось в зрительный зал ДК Химиков, где приглашенные гости исполнили вокальные и танцевальные номера, а также поделились историями из жизни.

Подробнее о том, как прошла церемония открытия, читайте в нашем материале в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что победители дзержинского кинофестиваля получат статуэтки в виде Шуховской башни.

Фильмы,Владимир Шевельков,Ирина Муравьева,Сергей Шакуров,Наталья Варлей,Нонна Гришаева,
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