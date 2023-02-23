Российский мультсериал "Дракоша Тоша" покажут в Словении

Мультсериал "Дракоша Тоша" российской анимационной компании "Ярко" вышел в эфир словенского детского телеканала ОТО. Зрителям в республике покажут первый сезон из 26 эпизодов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко" в четверг.

Фото: Кадр из мультфильма "Дракоша Тоша" Кадр из мультфильма "Дракоша Тоша"

"С 23 февраля на детском телеканале OTO (Словения) стартовали трансляции российского анимационного сериала "Дракоша Тоша" от анимационной компании "Ярко". Зрителям покажут первый сезон мультфильма, всего в эфир выйдет 26 серий. Сериал будет транслироваться ежедневно утром и вечером", - сказали в пресс-службе.

"Дракоша Тоша" - анимационный развлекательный сериал для детей от 3 до 5 лет в технике 2D, созданный по идее писателя Олега Роя. В начале 2020 года "Дракошу Тошу" выпустили на стриминговом сервисе Amazon Prime, мультсериал также выходит в Таиланде. Кроме того, российский проект доступен на платформах Tubi и Peacock в США и Канаде. В декабре прошлого года "Ярко" выпустила приквел франшизы - мультсериал "Дракошия".