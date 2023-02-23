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3 часа назад

Российский мультсериал "Дракоша Тоша" вышел в эфир словенского телевидения

ТАСС

Мультсериал "Дракоша Тоша" российской анимационной компании "Ярко" вышел в эфир словенского детского телеканала ОТО. Зрителям в республике покажут первый сезон из 26 эпизодов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко" в четверг.

Российский мультсериал "Дракоша Тоша" покажут в Словении
Фото: Кадр из мультфильма "Дракоша Тоша"Кадр из мультфильма "Дракоша Тоша"

"С 23 февраля на детском телеканале OTO (Словения) стартовали трансляции российского анимационного сериала "Дракоша Тоша" от анимационной компании "Ярко". Зрителям покажут первый сезон мультфильма, всего в эфир выйдет 26 серий. Сериал будет транслироваться ежедневно утром и вечером", - сказали в пресс-службе.

"Дракоша Тоша" - анимационный развлекательный сериал для детей от 3 до 5 лет в технике 2D, созданный по идее писателя Олега Роя. В начале 2020 года "Дракошу Тошу" выпустили на стриминговом сервисе Amazon Prime, мультсериал также выходит в Таиланде. Кроме того, российский проект доступен на платформах Tubi и Peacock в США и Канаде. В декабре прошлого года "Ярко" выпустила приквел франшизы - мультсериал "Дракошия".

"Популярный сериал "Дракоша Тоша" собрал огромную аудиторию зрителей в России и за ее пределами благодаря простым увлекательным сюжетам, которые понятны каждому. Детям нравятся обаятельные персонажи, яркая картинка, динамика, а родителям - качество контента и его безопасность. Мультсериал прививает детям любовь к близким, взаимоуважение, доброту и другие важные ценности", - цитирует пресс-служба генерального директора и генерального продюсера "Ярко" Альбину Мухаметзянову.

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