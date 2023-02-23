Российский мультсериал "Дракоша Тоша" покажут в Словении

Мультсериал "Дракоша Тоша" российской анимационной компании "Ярко" вышел в эфир словенского детского телеканала ОТО. Зрителям в республике покажут первый сезон из 26 эпизодов, сообщили ТАСС в пресс-службе "Ярко" в четверг.
"С 23 февраля на детском телеканале OTO (Словения) стартовали трансляции российского анимационного сериала "Дракоша Тоша" от анимационной компании "Ярко". Зрителям покажут первый сезон мультфильма, всего в эфир выйдет 26 серий. Сериал будет транслироваться ежедневно утром и вечером", - сказали в пресс-службе.
"Дракоша Тоша" - анимационный развлекательный сериал для детей от 3 до 5 лет в технике 2D, созданный по идее писателя Олега Роя. В начале 2020 года "Дракошу Тошу" выпустили на стриминговом сервисе Amazon Prime, мультсериал также выходит в Таиланде. Кроме того, российский проект доступен на платформах Tubi и Peacock в США и Канаде. В декабре прошлого года "Ярко" выпустила приквел франшизы - мультсериал "Дракошия".
"Популярный сериал "Дракоша Тоша" собрал огромную аудиторию зрителей в России и за ее пределами благодаря простым увлекательным сюжетам, которые понятны каждому. Детям нравятся обаятельные персонажи, яркая картинка, динамика, а родителям - качество контента и его безопасность. Мультсериал прививает детям любовь к близким, взаимоуважение, доброту и другие важные ценности", - цитирует пресс-служба генерального директора и генерального продюсера "Ярко" Альбину Мухаметзянову.