Премьера фильма «Бешенство» пройдет в День защитника Отечества

Премьера фильма «Бешенство» с Алексеем Серебряковым в главной роли состоится в кинотеатрах в День защитника Отечества.Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко. Основой киноленты стали реальные события, которые произошли в 2019 году в Амурской области, где бешеные волки стали нападать на людей.

Фото: Слово и Дело Слово и Дело

Согласно сюжету, отец решает помочь своему сыну пережить наркотическую ломку и увозит его далеко от людей, селит в охотничий дом посреди тайги. Однако в деревне начинается эпидемия бешенства из-за волков, поэтому главные герои оказываются в ловушке.