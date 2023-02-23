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1 час назад

Премьера фильма «Бешенство» пройдет в День защитника Отечества

Слово и Дело

Премьера фильма «Бешенство» с Алексеем Серебряковым в главной роли состоится в кинотеатрах в День защитника Отечества.Режиссером картины выступил Дмитрий Дьяченко. Основой киноленты стали реальные события, которые произошли в 2019 году в Амурской области, где бешеные волки стали нападать на людей.

Премьера фильма «Бешенство» пройдет в День защитника Отечества
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Согласно сюжету, отец решает помочь своему сыну пережить наркотическую ломку и увозит его далеко от людей, селит в охотничий дом посреди тайги. Однако в деревне начинается эпидемия бешенства из-за волков, поэтому главные герои оказываются в ловушке.

Продюсером проекта выступил Павел Буря, сценаристом — Алексей Казаков, оператором — Юрий Никогосов. В фильме также снимались Всеволод Володин, Анна Уколова, Александр Устюгов и другие.

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