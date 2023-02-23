9 самых мужественных героев популярных мультфильмов: что у них позаимствовать?

Какими должны быть парни? Сильными, смелыми, сообразительными. В современном обществе считается, что сперва стоит взрастить в мальчике мужественность и само её понятие, остальное придёт со временем. Однако в анимационных историях персонажи помимо внушительного внешнего вида, располагающего довериться, обладают и другими интересными чертами.

Фото: tlum.ru tlum.ru

Тлум.Ру поздравляет читателей с 23 февраля и предлагает познакомиться с 9 мужественными персонажами из мультфильмов. Мы расскажем, что у них можно позаимствовать. Не только парням, девушкам тоже!

Видео дня

Важно: напоминаем, что гендерные стереотипы в большинстве своём актуальность утратили. Мужчинам на самом деле можно плакать, а женщинам — быть мощными и самим себе двери открывать. Но многих черт у мужчин всё же не отнять, так что в этот особый день обратим внимания на самые лучшие их стороны.

Какой он: сперва трусливый и самовлюблённый, что изменилось после небольшого внутреннего кризиса. Изменилось в лучшую сторону.

Что позаимствовать: отсутствие сопротивления в случае, когда появляется шанс стать лучшей своей версией. Не воспринимайте каждую неудачу как попытку вас сломить, отдыхайте, анализируйте свои действия, продумывайте стратегию на будущее. Никогда не опускайте руки — или лапы? — и периодически оглядывайтесь назад, на свою старую версию, для сравнения. Надолго в прошлом не задерживайтесь, вас всегда ждёт будущее.

Какой он: эмпатичный, добрый, готовый помочь слабым, при этом Кристофф до встречи с Анной отдавал предпочтение одиночеству.

Что позаимствовать: умение слушать и прислушиваться к нуждам других людей. Порой вам потребуется и возможность интерпретировать услышанное, потому что за фразой «У меня был тяжёлый день» почти всегда скрывается «Поставь, пожалуйста, чайник и подогрей мне ужин, силы на исходе». Проявляйте заботу — она обязательно к вам вернётся.

Какой он: себе на уме, строгий индивидуалист, настоящий тактик с навыками лидера.

Что позаимствовать: ответственность. Она и без того присутствует в нашей жизни, верно? Базз относится к ней внимательно и не считает, что может пустить всё на самотёк, когда дело касается очередной задумки игрушечного рейнджера. Быть лидером — это само по себе интересное занятие, и одного интереса всегда мало, требуется осознавать себя в подобной позиции и ощущать удобство.

Какой он: отважный, немного наивный, чистосердечный, когда дело касается чувств.

Что позаимствовать: честность перед собой и перед другими. Аситака не боится говорить вслух о своих размышлениях. Не думайте, будто бы парень болтает всё, что приходит на ум. Он чётко отделяет важное от неважного, и коль скоро герой осознаёт свои чувства к Сан, не сопротивляется им и не борется с ними, делая признание.

Какой он: лучший среди худших, очаровательный мерзавец и потрясающий вор, в том числе зрительских сердечек.

Что позаимствовать: очарование. И не говорите нам, что очарование — природный дар. Нет, научиться быть душкой и запоминаться новым знакомым — это настоящее искусство. Поверьте, оно никогда не бывает лишним, и от подобного стиля общения получат удовольствие все. Главное — не перегибайте палку, берегите своего внутреннего волка.

Какой он: предусмотрительный, вечно находящийся в напряжении, заботливый отец и по возможности внимательный муж.

Что позаимствовать: умение продумывать что-то наперёд, и не смотрите на то, сколько Груг ошибался. Главное он уловил многие годы назад — важно оставаться начеку и не расслабляться в незнакомой обстановке. Виной подобному поведению, конечно, доисторические времена, однако не стоит ошибочно думать, будто в современном мире подобный навык не пригодится.

Какой он: надменный, обладающий идеальной осанкой и готовый к акробатическим трюкам даже будучи голубем. Лучший агент, не боящийся постоянно напоминать о своём статусе.

Что позаимствовать: любовь к себе и возможность трезво оценивать собственные положительные качества. Когда никто не хочет вас похвалить, лучше не страдать и сделать это самостоятельно. Уж вы-то точно сможете подобрать самые честные и лучшие слова. Не переживайте, остальные оценят и научатся у лучшего — у вас.

Какой он: жаждущий общения, но не умеющий в базовую коммуникацию из-за сложившегося образа плохиша.

Что позаимствовать: нежелание останавливаться на пути к цели. Да, быть таким как Ральф сложно — когда о вас судят лишь по обложке. В ваших же руках находится возможность исправить положение в лучшую сторону и показать, что вы внутри от остальных людей не сильно отличаетесь: у вас есть стремления, вы тоже обижаетесь и жаждете с кем-то крепко подружиться. Кстати, спасибо Ванилопе — она не бросила

Какой он: надменный, самостоятельный, самоуверенный на грани фола.