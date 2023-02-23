9 самых мужественных героев популярных мультфильмов: что у них позаимствовать?

Какими должны быть парни? Сильными, смелыми, сообразительными. В современном обществе считается, что сперва стоит взрастить в мальчике мужественность и само её понятие, остальное придёт со временем. Однако в анимационных историях персонажи помимо внушительного внешнего вида, располагающего довериться, обладают и другими интересными чертами.
Тлум.Ру поздравляет читателей с 23 февраля и предлагает познакомиться с 9 мужественными персонажами из мультфильмов. Мы расскажем, что у них можно позаимствовать. Не только парням, девушкам тоже!
Важно: напоминаем, что гендерные стереотипы в большинстве своём актуальность утратили. Мужчинам на самом деле можно плакать, а женщинам — быть мощными и самим себе двери открывать. Но многих черт у мужчин всё же не отнять, так что в этот особый день обратим внимания на самые лучшие их стороны.
Какой он: сперва трусливый и самовлюблённый, что изменилось после небольшого внутреннего кризиса. Изменилось в лучшую сторону.
Что позаимствовать: отсутствие сопротивления в случае, когда появляется шанс стать лучшей своей версией. Не воспринимайте каждую неудачу как попытку вас сломить, отдыхайте, анализируйте свои действия, продумывайте стратегию на будущее. Никогда не опускайте руки — или лапы? — и периодически оглядывайтесь назад, на свою старую версию, для сравнения. Надолго в прошлом не задерживайтесь, вас всегда ждёт будущее.
Какой он: эмпатичный, добрый, готовый помочь слабым, при этом Кристофф до встречи с Анной отдавал предпочтение одиночеству.
Что позаимствовать: умение слушать и прислушиваться к нуждам других людей. Порой вам потребуется и возможность интерпретировать услышанное, потому что за фразой «У меня был тяжёлый день» почти всегда скрывается «Поставь, пожалуйста, чайник и подогрей мне ужин, силы на исходе». Проявляйте заботу — она обязательно к вам вернётся.
Какой он: себе на уме, строгий индивидуалист, настоящий тактик с навыками лидера.
Что позаимствовать: ответственность. Она и без того присутствует в нашей жизни, верно? Базз относится к ней внимательно и не считает, что может пустить всё на самотёк, когда дело касается очередной задумки игрушечного рейнджера. Быть лидером — это само по себе интересное занятие, и одного интереса всегда мало, требуется осознавать себя в подобной позиции и ощущать удобство.
Какой он: отважный, немного наивный, чистосердечный, когда дело касается чувств.
Что позаимствовать: честность перед собой и перед другими. Аситака не боится говорить вслух о своих размышлениях. Не думайте, будто бы парень болтает всё, что приходит на ум. Он чётко отделяет важное от неважного, и коль скоро герой осознаёт свои чувства к Сан, не сопротивляется им и не борется с ними, делая признание.
Какой он: лучший среди худших, очаровательный мерзавец и потрясающий вор, в том числе зрительских сердечек.
Что позаимствовать: очарование. И не говорите нам, что очарование — природный дар. Нет, научиться быть душкой и запоминаться новым знакомым — это настоящее искусство. Поверьте, оно никогда не бывает лишним, и от подобного стиля общения получат удовольствие все. Главное — не перегибайте палку, берегите своего внутреннего волка.
Какой он: предусмотрительный, вечно находящийся в напряжении, заботливый отец и по возможности внимательный муж.
Что позаимствовать: умение продумывать что-то наперёд, и не смотрите на то, сколько Груг ошибался. Главное он уловил многие годы назад — важно оставаться начеку и не расслабляться в незнакомой обстановке. Виной подобному поведению, конечно, доисторические времена, однако не стоит ошибочно думать, будто в современном мире подобный навык не пригодится.
Какой он: надменный, обладающий идеальной осанкой и готовый к акробатическим трюкам даже будучи голубем. Лучший агент, не боящийся постоянно напоминать о своём статусе.
Что позаимствовать: любовь к себе и возможность трезво оценивать собственные положительные качества. Когда никто не хочет вас похвалить, лучше не страдать и сделать это самостоятельно. Уж вы-то точно сможете подобрать самые честные и лучшие слова. Не переживайте, остальные оценят и научатся у лучшего — у вас.
Какой он: жаждущий общения, но не умеющий в базовую коммуникацию из-за сложившегося образа плохиша.
Что позаимствовать: нежелание останавливаться на пути к цели. Да, быть таким как Ральф сложно — когда о вас судят лишь по обложке. В ваших же руках находится возможность исправить положение в лучшую сторону и показать, что вы внутри от остальных людей не сильно отличаетесь: у вас есть стремления, вы тоже обижаетесь и жаждете с кем-то крепко подружиться. Кстати, спасибо Ванилопе — она не бросила
Какой он: надменный, самостоятельный, самоуверенный на грани фола.
Что позаимствовать: возможность стать филантропом. Мауи, наделённой большой силой, взял на себя такую же большую ответственность, начав помогать обычным людям. Ему за это никто ничего не платил, те, кому герой оказал помощь, прославляли Мауи, помогая наращивать репутацию. Рекомендуем по возможности и силам следовать по пути Мауи, а там вы и сами почувствуете появление у себя необычных способностей. Помните: на мужественности личные качества не заканчиваются. Ищите в себе лучшее и будьте смелее, за вас это никто не сделает. Обсудить статью и предложить свои варианты лучший персонажей для подражания вы можете в нашем Telegram.