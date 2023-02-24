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53 минуты назад

Курт Уиммер выпускает ужастик «Дети кукурузы» по рассказу Стивена Кинга

Кино-Панк

16 марта в российский прокат выходит хоррор по рассказу Стивена Кинга «Дети кукурузы».

Курт Уиммер выпускает хоррор «Дети кукурузы» по рассказу Кинга
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Режиссером и сценаристом ленты выступил Курт Уиммер («Ультрафиолет», «Эквилибриум»). Главные роли в фильме исполнили Каллэн Мулвей («Мстители: Финал», «Бэтмен против Супермена: На заре справедливости», «300 спартанцев: Расцвет империи»), Кейт Мойер (Т/с «Рассказ служанки») и Елена Кампурис (Т/с «Наследие Юпитера» от Netflix).

Производство новой экранизации рассказа Стивена Кинга стартовало еще в 2020 году, но из-за пандемии релиз пришлось отложить. Как отметил продюсер ленты Лукас Фостер, который также работал над фильмами «Ford против Ferrari» и «Мистер и миссис Смит», время оказалось не властно над произведением Кинга.

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