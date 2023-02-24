Курт Уиммер выпускает хоррор «Дети кукурузы» по рассказу Кинга

Производство новой экранизации рассказа Стивена Кинга стартовало еще в 2020 году, но из-за пандемии релиз пришлось отложить. Как отметил продюсер ленты Лукас Фостер, который также работал над фильмами «Ford против Ferrari» и «Мистер и миссис Смит», время оказалось не властно над произведением Кинга.