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52 минуты назад

Началась подготовка к съемкам третьей части "Венома"

Мира Маркина

Стартовал препродакшн третьей части хоррора "Веном". Об этом сообщил актёр Том Харди, пишет MovieWeb.

Началась подготовка к съемкам третьей части "Венома"
Фото: Кадр из фильма "Веном-2"Кадр из фильма "Веном-2"

Харди снова будет играть журналиста Эдди Брока и его альтер-эго. Последний раз он появлялся в этом образе в сцене после титров фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Исполнитель главной роли участвовал и в разработке сценария. Его соавтором стала Келли Марсел, которая станет режиссером фильма. Для Марсел "Веном" станет дебютом в качестве постановщика.

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Премьера оригинального фильма "Веном" состоялась в 2018 году, сиквел появился через три года. Суммарно проекты собрали 1358 миллиардов долларов в мировом прокате. Будет ли третий "Веном" в официальном российском прокате, неизвестно.

Ранее стало известно, что четвертую часть "Джона Уика" покажут в России.

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