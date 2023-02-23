Началась подготовка к съемкам третьей части "Венома"

Стартовал препродакшн третьей части хоррора "Веном". Об этом сообщил актёр Том Харди, пишет MovieWeb.

Фото: Кадр из фильма "Веном-2" Кадр из фильма "Веном-2"

Харди снова будет играть журналиста Эдди Брока и его альтер-эго. Последний раз он появлялся в этом образе в сцене после титров фильма "Человек-паук: Нет пути домой".

Исполнитель главной роли участвовал и в разработке сценария. Его соавтором стала Келли Марсел, которая станет режиссером фильма. Для Марсел "Веном" станет дебютом в качестве постановщика.

Премьера оригинального фильма "Веном" состоялась в 2018 году, сиквел появился через три года. Суммарно проекты собрали 1358 миллиардов долларов в мировом прокате. Будет ли третий "Веном" в официальном российском прокате, неизвестно.