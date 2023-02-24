Гильермо дель Торо снимет мультфильм по "Погребенному великану"

Мексиканский режиссер испанского происхождения Гильермо дель Торо выступит сценаристом и режиссером кукольного мультфильма по мотивам фэнтези-романа английского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро «Погребенный великан», передает Deadline. Картина, как и другой кукольный проект Дель Торо «Пиноккио» , выйдет на стриминговом сервисе Netflix .

Действие книги Кадзуо Исигуро разворачивается в вымышленной средневековой Англии после правления короля Артура. Главные герои — Аксель и Беатрис — пожилая пара из небольшого селения, окутанного таинственным туманом, из-за которого жители теряют воспоминания и могут забыть даже то, что с ними происходило час назад. Аксель и Беатрис отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать своего давным-давно пропавшего сына.