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19 минут назад

Гильермо дель Торо снимет кукольный мультфильм по "Погребенному великану" Кадзуо Исигуро

Газета.Ru

Мексиканский режиссер испанского происхождения Гильермо дель Торо выступит сценаристом и режиссером кукольного мультфильма по мотивам фэнтези-романа английского писателя японского происхождения Кадзуо Исигуро «Погребенный великан», передает Deadline. Картина, как и другой кукольный проект Дель Торо «Пиноккио», выйдет на стриминговом сервисе Netflix.

Гильермо дель Торо снимет мультфильм по "Погребенному великану"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Над сценарием «Погребенного великана» вместе с Дель Торо будет работать создатель конспирологического триллера «Утопия» и мистического хоррора «Третий день» Деннис Келли.

Действие книги Кадзуо Исигуро разворачивается в вымышленной средневековой Англии после правления короля Артура. Главные герои — Аксель и Беатрис — пожилая пара из небольшого селения, окутанного таинственным туманом, из-за которого жители теряют воспоминания и могут забыть даже то, что с ними происходило час назад. Аксель и Беатрис отправляются в опасное путешествие, чтобы отыскать своего давным-давно пропавшего сына.

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