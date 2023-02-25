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1 час назад

Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал режиссерский дебют с Аль Пачино

Газета.Ru

Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал свой режиссерский дебют с Аль Пачино и звездами первых двух сезонов сериала: Мишель Монахэн и Винсом Воном, сообщает Deadline.

Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал режиссерский дебют с Аль Пачино
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Дебютным проектом Пиццолатто в качестве режиссера станет инди-драма "Вальс Изи", сценарий к которой он напишет сам. На питчинге проекта сценарист назвал его, как "свингеры попадают в мир драмы "Звезда родилась".

В центре сюжета окажется комик-неудачник и эстрадный певец, который вместе с забытыми артистами отправляется в путешествие по Лас-Вегасу. Помимо Пачино, Вона и Монахэн в фильме также снимется Саймон Рекс ("Красная ракета"). Продюсером будущей картины выступит Марго Хэнд ("Идентичность", "Бриттани бежит марафон"). О старте съемок и потенциальной дате релиза фильма пока не сообщается.

Фильмы,Звезда родилась,Настоящий детектив,Саймон Рекс,Мишель Монахэн,Аль Пачино,Винс Вон,
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