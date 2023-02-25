Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал режиссерский дебют с Аль Пачино

Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал свой режиссерский дебют с Аль Пачино и звездами первых двух сезонов сериала: Мишель Монахэн и Винсом Воном, сообщает Deadline.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Дебютным проектом Пиццолатто в качестве режиссера станет инди-драма "Вальс Изи", сценарий к которой он напишет сам. На питчинге проекта сценарист назвал его, как "свингеры попадают в мир драмы "Звезда родилась".