Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал режиссерский дебют с Аль Пачино

Автор "Настоящего детектива" Ник Пиццолатто анонсировал свой режиссерский дебют с Аль Пачино и звездами первых двух сезонов сериала: Мишель Монахэн и Винсом Воном, сообщает Deadline.
Дебютным проектом Пиццолатто в качестве режиссера станет инди-драма "Вальс Изи", сценарий к которой он напишет сам. На питчинге проекта сценарист назвал его, как "свингеры попадают в мир драмы "Звезда родилась".
В центре сюжета окажется комик-неудачник и эстрадный певец, который вместе с забытыми артистами отправляется в путешествие по Лас-Вегасу. Помимо Пачино, Вона и Монахэн в фильме также снимется Саймон Рекс ("Красная ракета"). Продюсером будущей картины выступит Марго Хэнд ("Идентичность", "Бриттани бежит марафон"). О старте съемок и потенциальной дате релиза фильма пока не сообщается.