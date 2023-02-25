Гай Ричи сообщил, что съемки третьего «Шерлока Холмса» зависят от Роберта Дауни мл.

«Честно, я оставил это Роберту. Потому что Роберт хотел быть ответственным. Мяч сейчас на его стороне, потому что он отвечает за сценарий, он отвечает за весь проект. Я в стороне до тех пор, пока не настанет время для моего вмешательства», — сообщил Ричи в интервью Collider.