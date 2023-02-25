Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
3 часа назад

Гай Ричи сообщил, что съемки третьего «Шерлока Холмса» зависят от Роберта Дауни мл.

Слово и Делоиещё 2

Режиссер Гай Ричи рассказал о будущем третьей части фильма «Шерлок Холмс». По словам кинодеятеля, ответственность за проект полностью лежит на актере Роберте Дауни мл., который исполнил главную роль в первых частях франшизы.

Гай Ричи сообщил, что съемки третьего «Шерлока Холмса» зависят от Роберта Дауни мл.
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Ричи раскрыл подробности работы над продолжением истории о сыщике Шерлоке Холмсе, придуманным английским писателем Артуром Конаном Дойлом. Две экранизации 2009-го и 2011-го годов имели успех, собрав больше миллиарда долларов. Режиссер ответил на слухи о запуске еще одного проекта.

«Честно, я оставил это Роберту. Потому что Роберт хотел быть ответственным. Мяч сейчас на его стороне, потому что он отвечает за сценарий, он отвечает за весь проект. Я в стороне до тех пор, пока не настанет время для моего вмешательства», — сообщил Ричи в интервью Collider.

В первых частях франшизы снялись Джуд Лоу в роли доктора Ватсона и Рэйчел Макадамс, сыгравшая Ирен Адлер. Ранее Дауни заявлял, что съемки третьего фильма о легендарном сыщике организует его продюсерская компания «Team Downey».

Фильмы,Шерлок Холмс,Ирен Адлер,Шерлок Холмс,Рэйчел Макадамс,Джуд Лоу,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий