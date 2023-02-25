Гай Ричи сообщил, что съемки третьего «Шерлока Холмса» зависят от Роберта Дауни мл.

Режиссер Гай Ричи рассказал о будущем третьей части фильма «Шерлок Холмс». По словам кинодеятеля, ответственность за проект полностью лежит на актере Роберте Дауни мл., который исполнил главную роль в первых частях франшизы.
Ричи раскрыл подробности работы над продолжением истории о сыщике Шерлоке Холмсе, придуманным английским писателем Артуром Конаном Дойлом. Две экранизации 2009-го и 2011-го годов имели успех, собрав больше миллиарда долларов. Режиссер ответил на слухи о запуске еще одного проекта.
«Честно, я оставил это Роберту. Потому что Роберт хотел быть ответственным. Мяч сейчас на его стороне, потому что он отвечает за сценарий, он отвечает за весь проект. Я в стороне до тех пор, пока не настанет время для моего вмешательства», — сообщил Ричи в интервью Collider.
В первых частях франшизы снялись Джуд Лоу в роли доктора Ватсона и Рэйчел Макадамс, сыгравшая Ирен Адлер. Ранее Дауни заявлял, что съемки третьего фильма о легендарном сыщике организует его продюсерская компания «Team Downey».