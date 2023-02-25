Стало известно, какую неприличную заставку "Кавказской пленницы" Гайдай убрал из-за цензуры

Стало известно, какую хулиганскую заставку "Кавказской пленницы" Леонид Гайдай убрал из-за цензуры, сообщает Sport24.ru. Журналисты выяснили о цензурных правках, которым подверглась легендарная комедия режиссера. Сперва цензорам не понравилась фамилия героя Владимира Этуша — Саахова. Изначально персонаж носил фамилию Охохов, но ее пришлось убрать из-за параллелей с фамилией председателя совета министров Кабардино-Балкарской ССР Асланби Ахохова. Также пришлось изменить знаменитую реплику героя Георгия Вицина: "Наш суд — самый гуманный суд в мире". В оригинале суд был "советским". Но интересней всего заставка фильма, которую не пропустили цензоры. Сообщается, что Гайдай хотел сделать анимированные титры, на фоне изображения героев Бывалого и Балбеса пишущих на заборе буквы "Х" и "У", а Трус дописывал бы "…дожественный фильм". Впоследствии сам режиссер признался, что хотел использовать эту заставку не в "Кавказской пленнице", а в "Операция "Ы". Автор идеи Юрий Никулин в интервью журналу "Искусство кино" рассказывал, что Гайдаю очень понравилась шутливая заставка, но вставить ее в фильм ему не позволили, посчитав ее неприличной.