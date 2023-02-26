Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2022 года

Южнокорейская фантастическая комедия «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США. Примечательно, что лауреаты этой премии нередко становятся обладателями «Оскара».

Фото: Слово и дело Слово и дело

Так, в течение последних 15 лет заветную статуэтку получали 12 картин, отмеченных наградой Гильдии продюсеров США. По мнению экспертов, у фильма есть все шансы повторить их успех, пишет The Hollywood Reporter.