Гильдия продюсеров США назвала лучший фильм 2022 года

Южнокорейская фантастическая комедия «Все везде и сразу» режиссеров Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта стала лучшим фильмом по версии Гильдии продюсеров США. Примечательно, что лауреаты этой премии нередко становятся обладателями «Оскара».
Так, в течение последних 15 лет заветную статуэтку получали 12 картин, отмеченных наградой Гильдии продюсеров США. По мнению экспертов, у фильма есть все шансы повторить их успех, пишет The Hollywood Reporter.
Ранее фильм «Все везде и сразу», главные роли в котором исполнили Мишель Йео, Джейми Ли Кертис, Ке Хюи Куан, Стефани Сюй и Джеймс Хун, был номинирован на кинопремию «Оскар» сразу в 11 категориях.