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21 минуту назад

Джейми Ли Кертис заявила, что сиквел "Чумовой пятницы" должен состояться

Газета.Ru

Актриса Джейми Ли Кертис обрадовала фанатов «Чумовой пятницы» на церемонии вручения Гильдии продюсеров, заявив, что сиквел должен состояться. Ее слова передаетThe Variety.

Джейми Ли Кертис заявила, что сиквел "Чумовой пятницы" должен состояться
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«[Продолжение] произойдет. Не могу сказать официально, но я смотрю на вас сейчас и говорю: «Конечно, это произойдет», — сказала Кертис журналисту.

Также актриса познакомилась на красной дорожке с 12-летней поклонницей «Чумовой пятницы», дочерью Диего Луны, Фионой, и что-то прошептала ей на ухо.

«Я только что сказала ей, что она пойдет на премьеру «Чумовой пятницы 2», и открыла секрет, о котором никто не знает», — сказала позже Кертис.

Фильм «Чумовая пятница» Марка Уотерса вышел в 2003 году. По сюжету доктор Тэсс Колман (Джейми Ли Кертис) не может найти общий язык со своей малолетней дочерью Анной (Линдси Лохан), а потом по воле судьбы родственники меняются телами.

Ранее сообщалось, что Николь Кидман и Джейми Ли Кертис сыграют сестер в экранизации детектива Патрисии Корнуэлл.

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