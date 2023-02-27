Фильм "Праведник" снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 187,5 млн рублей за выходные. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 февраля.
Фильм режиссера Сергея Урсуляка вышел в прокат 16 февраля и рассказывает историю офицера Красной армии Николая Киселева, которому предстоит вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек. Беженцам и нескольким партизанам в сопровождении Киселева предстоит пройти полторы тысячи километров. Роли исполнили Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и другие.
Второе место заняла семейная комедия "Чебурашка", которая собрала 120,5 млн рублей за выходные. Режиссером "Чебурашки", вышедшего на российские экраны 1 января, стал Дмитрий Дьяченко. Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.
На третьем месте расположилась отечественная комедия "Папы против мам", вышедшая в прокат 23 февраля и собравшая за выходные 69 млн рублей. Кинокартина, режиссером которой стал Максим Малинин, рассказывает историю двух семей, живущих на одной лестничной клетке. В результате накопившихся семейных неурядиц родители в каждой семье объявляют бойкот друг другу. Дети пытаются исправить ситуацию и помирить родителей, но ситуация лишь усугубляется. Для того чтобы исправить положение, остается единственный выход - попросить приехать дедушку, который является генералом танковых войск. Роли исполнили Роман Постовалов, Анна Чурина, Артем Ткаченко, Владимир Стеклов, Елизавета Медведева и другие.