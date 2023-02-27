Фильм "Праведник" снова стал лидером кинопроката в России и странах СНГ, собрав 187,5 млн рублей за выходные. Об этом в воскресенье свидетельствуют данные портала kinobusiness.com за период с 23 по 26 февраля.

Фильм режиссера Сергея Урсуляка вышел в прокат 16 февраля и рассказывает историю офицера Красной армии Николая Киселева, которому предстоит вывести из оккупированного фашистами белорусского села Долгиново за линию фронта более 200 человек. Беженцам и нескольким партизанам в сопровождении Киселева предстоит пройти полторы тысячи километров. Роли исполнили Александр Яценко, Чулпан Хаматова, Константин Хабенский и другие.