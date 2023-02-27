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4 часа назад

Скончался американский кинопродюссер Уолтер Мириш

Москва24

Оскароносный американский кинопродюссер Уолтер Мириш скончался в возрасте 101 года.

Скончался американский кинопродюссер Уолтер Мириш
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

Об этом сообщает американская академия кинематографических искусств и наук.

"Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера", – указано в сообщении.

Уточняется, что кинопродюссер скончался от старости. Мириш ранее занимал пост президента киноакадемии и оказал мощное влияние на развитие киносообщества.

Mirisch Corporation, которую он вместе со своими братьями Гарольдом и Марвином создал в 1957 году, продюсировала такие фильмы, как "В джазе только девушки", "Великолепная семерка", "Вестсайдская история", "Розовая пантера", "Русские идут! Русские идут!", "Полуночная жара" и другие.

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