Скончался американский кинопродюссер Уолтер Мириш

Уточняется, что кинопродюссер скончался от старости. Мириш ранее занимал пост президента киноакадемии и оказал мощное влияние на развитие киносообщества.

Mirisch Corporation, которую он вместе со своими братьями Гарольдом и Марвином создал в 1957 году, продюсировала такие фильмы, как "В джазе только девушки", "Великолепная семерка", "Вестсайдская история", "Розовая пантера", "Русские идут! Русские идут!", "Полуночная жара" и другие.