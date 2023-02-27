Два фильма стали победителями "Черноречье фест"

Главный приз - статуэтка, выполненная в виде Шуховской башни, обрамленная кинолентой с видами Дзержинска и украшенная логотипом фестиваля – кинохлопушкой.

Фото: Ревизор Ревизор

В Дзержинске с 22 по 26 февраля прошёл первый российский фестиваль отечественного кино "Черноречье фест". На церемонии закрытия фестиваля были объявлены имена победителей. Ими стали фильм "Изнанка" Юлии Кудояр и лента "Плакать нельзя" Натальи Назаровой.

Продюсер картины "Плакать нельзя" Вадим Быркин поблагодарил жюри и организаторов фестиваля за такую оценку фильмы. Он также пожелал, чтобы фестиваль продолжался долгие-долгие годы".

Сюжет ленты разворачивается вокруг живущей в Скандинавии матери-одиночки. Она пытается вернуть сына, которого у неё забрали работники социальной службы. Всего было объявлено тринадцать номинаций в коротком и полном метре.

Призы за "Лучший сценарий" получила короткометражка "Анна" режиссёра Николая Коваленко и полнометражный фильм "Синдром отложенного счастья" режиссёра Татьяны Колгановой.

"Лучшей режиссерской работой" объявили короткометражку "История болезни" Михаила Кукушкина и полнометражный фильм "Один настоящий день" Георгия Шенгелию.