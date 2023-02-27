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1 час назад

В Сеть слили первое изображение краба Себастьяна из фильма «Русалочка»

runews24.ru

В грядущем фильме «Русалочка» с живыми актерами краб Себастьян заговорит голосом Дэвида Диггса.

В Сети появилось первое изображение ракообразного друга русалочки Ариэль. Напомним, что её в фильме сыграет Холли Бейли.

Также в новой кинокартине снялись Джон-Хауэр Кинг, который исполнил роль принца Эрика, Мелисса Маккарти – Урсула, Хавьер Бардем – король Тритон и другие.

runews24.ru

Режиссёром выступил Роб Маршалл, который работал над созданием фильма «Мэри Поппинс возвращается».

Премьера кинокартины состоится 26 мая 2023 года.

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