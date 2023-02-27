В грядущем фильме «Русалочка» с живыми актерами краб Себастьян заговорит голосом Дэвида Диггса.
В Сети появилось первое изображение ракообразного друга русалочки Ариэль. Напомним, что её в фильме сыграет Холли Бейли.
Также в новой кинокартине снялись Джон-Хауэр Кинг, который исполнил роль принца Эрика, Мелисса Маккарти – Урсула, Хавьер Бардем – король Тритон и другие.
Режиссёром выступил Роб Маршалл, который работал над созданием фильма «Мэри Поппинс возвращается».
Премьера кинокартины состоится 26 мая 2023 года.