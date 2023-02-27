В грядущем фильме «Русалочка» с живыми актерами краб Себастьян заговорит голосом Дэвида Диггса.

В Сети появилось первое изображение ракообразного друга русалочки Ариэль. Напомним, что её в фильме сыграет Холли Бейли.

Также в новой кинокартине снялись Джон-Хауэр Кинг, который исполнил роль принца Эрика, Мелисса Маккарти – Урсула, Хавьер Бардем – король Тритон и другие.