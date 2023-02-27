Открылся Китайский фестиваль документальных фильмов

27 февраля стартует Китайский фестиваль документальных фильмов "Один пояс, один путь", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Его проводит Медиакорпорация Китая при содействии МИД КНР, а также министерства культуры и туризма Китая. Церемония открытия прошла в онлайн-формате. На ней выступили более 50 политиков, представителей СМИ и других гостей из более чем 40 стран мира.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Инициативу "Один пояс, один путь" председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 10 лет назад. Именно она стала главной темой нынешнего фестиваля. В ходе мероприятия будет показано более 60 документальных и художественных лент производства CGTN на английском, испанском, французском, арабском и русском языках.