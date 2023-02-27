Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+3° в 
USD 74.71EUR 79.57
Войти в почту
38 минут назад

Открылся Китайский фестиваль документальных фильмов

Российская Газета

27 февраля стартует Китайский фестиваль документальных фильмов "Один пояс, один путь", сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". Его проводит Медиакорпорация Китая при содействии МИД КНР, а также министерства культуры и туризма Китая. Церемония открытия прошла в онлайн-формате. На ней выступили более 50 политиков, представителей СМИ и других гостей из более чем 40 стран мира.

Открылся Китайский фестиваль документальных фильмов
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Инициативу "Один пояс, один путь" председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул 10 лет назад. Именно она стала главной темой нынешнего фестиваля. В ходе мероприятия будет показано более 60 документальных и художественных лент производства CGTN на английском, испанском, французском, арабском и русском языках.

Первый подобный фестиваль стартовал летом прошлого года. К нему присоединились почти 130 СМИ из 60 с лишним стран мира. Они показали более 50 документальных фильмов на разных языках. Нынешний фестиваль продлится до конца 2023 года.

Фильмы,Цзиньпин Си,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий