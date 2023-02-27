На экраны вышел триллер «Бешенство»

По словам продюсеров, основой для сюжета триллера послужили реальные события, произошедшие в Амурской области в 2019 году, когда в тайге разгорелась эпидемия бешенства среди диких животных. В картине сюжет сильнее закручивается: в это опасное время суровый отец (Алексей Серебряков) привозит своего истеричного сына-наркомана (Всеволод Володин) в таежный охотничий домик, чтобы передержать его там во время ломки и отучить от опасного пристрастия. Но в результате этого квазипедагогического эксперимента вместе они оказываются в смертельной западне, и пять здоровых мужиков гибнут, спасая жизнь столичного наркоши. Забегая вперед, скажем: это напрочь отбивает у юноши охоту ко всем запрещенным веществам.

Продюсеры картины подчеркивают, что они шли на определенный эксперимент.

— Они рискнули взять режиссера, который не имеет никакого отношения ни к жанру триллера, ни хоррора, ни драмы, — говорит Дмитрий Дьяченко. — Это риск. В пандемию поехали в Алтайский край, где просидели месяц на морозе минус тридцать градусов! Это еще риск. Как и то, что в фильме произошло внезапное смешение жанров — драма, триллер, хоррор плавно перетекают одно в другое.

Добавим: не только перетекают, но и все время держат зрителя в напряжении. В результате получилась действительно необычная картина — хоть и мрачноватая по колориту, но динамичная, очень «маскулинная», завораживающая сюжетными поворотами и органичной актерской игрой.

Здесь, безусловно, на своем месте Алексей Серебряков, которому в роли несчастного отца веришь сразу и безусловно. А еще превосходен в роли коррумпированного полицейского Евгений Ткачук (но он ведь, как известно, плохо не играет, просто не умеет). Ну а сказочные сцены борьбы практически безоружных героев с бешеными волками и медведями точно поразят не только нашу публику, но и зарубежную.