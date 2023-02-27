Премьера комедии "Поехавшая" состоится 2 марта

В московском кинотеатре "Каро 11 Октябрь" 2 марта состоится премьерный показ фильма "Поехавшая" от режиссера Антона Маслова.
В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, которая решила проехать 10 тысяч километров на велосипеде до Магадана, чтобы помириться с мамой. Об этом она написала книгу «А чего дома сидеть». На страницах книги автор рассказывает о своих впечатлениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться.
В фильме роли исполнили Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк, Мария Горбань и другие.
Фильм создан студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START при поддержке Фонда Кино.
Смотрите в кино с 8 марта.