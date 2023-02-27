Премьера комедии "Поехавшая" состоится 2 марта

В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, которая решила проехать 10 тысяч километров на велосипеде до Магадана, чтобы помириться с мамой. Об этом она написала книгу «А чего дома сидеть». На страницах книги автор рассказывает о своих впечатлениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться.