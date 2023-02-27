Ли Кертис пообещала сиквел «Чумовой пятницы» с Лохан

Продолжение «Чумовой пятницы» обязательно случится. Такое мнение высказала исполнительница одной из главных ролей в этой фантазийной комедии 2003-го года Джейми Ли Кертис . Компанию на съёмочной площадке ей тогда составила Линдси Лохан . По сюжету они сыграли мать и дочь, не могущих наладить отношения и в какой-то момент поменявшихся телами. Обе актрисы уже не раз высказывали желание вновь поработать вместе. Тем более, что история позволяет сделать ещё одну «серию» и показать повзрослевших героинь «Чумовой пятницы».

В ноябре она также рассказала о прекрасных отношениях, сложившихся с Лохан у неё на съёмочной площадке 20 лет назад. «Сейчас нет ничего такого, о чём бы я больше всего мечтала, чем поработать снова с ней, снова провести время и сделать это в таком возрасте, когда мы стали на 20 лет старше, или когда бы это ни случилось», - добавила Кертис.