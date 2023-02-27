Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+9° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
43 минуты назад

Джейми Ли Кертис пообещала сиквел «Чумовой пятницы» с Линдси Лохан

Inc-News

Продолжение «Чумовой пятницы» обязательно случится. Такое мнение высказала исполнительница одной из главных ролей в этой фантазийной комедии 2003-го года Джейми Ли Кертис. Компанию на съёмочной площадке ей тогда составила Линдси Лохан. По сюжету они сыграли мать и дочь, не могущих наладить отношения и в какой-то момент поменявшихся телами. Обе актрисы уже не раз высказывали желание вновь поработать вместе. Тем более, что история позволяет сделать ещё одну «серию» и показать повзрослевших героинь «Чумовой пятницы».

Ли Кертис пообещала сиквел «Чумовой пятницы» с Лохан
Фото: Inc-NewsInc-News

«Это обязательно случится», - сообщила 54-летняя Кертис в беседе с Variety. «Без какого-либо официального подтверждения, я смотрю на вас в этот момент и говорю: «Конечно, это случится. Это обязательно случится», - шутливо добавила актриса.

В ноябре она также рассказала о прекрасных отношениях, сложившихся с Лохан у неё на съёмочной площадке 20 лет назад. «Сейчас нет ничего такого, о чём бы я больше всего мечтала, чем поработать снова с ней, снова провести время и сделать это в таком возрасте, когда мы стали на 20 лет старше, или когда бы это ни случилось», - добавила Кертис.

Фильмы,Чумовая пятница,Джейми Кертис,Линдси Лохан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий