Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме "Война и мир"

Экранизация романа Льва Толстого "Война и мир" Сергея Бондарчука имела ошеломительный успех. В 1966 году, когда состоялась премьера первой части фильма "Андрей Болконский", ее посмотрели 58 миллионов зрителей. А спустя три года, в 1969 году, лента получила премию "Оскар".

Фото: Кадр из фильма "Война и мир" Кадр из фильма "Война и мир"

Как проходили съемки и какая сцена оказалась самой дорогой в фильме "Война и мир"? Рассказываем в материале "Рамблера".

Чтобы картина максимально отражала эпоху, в которую происходили действия "Войны и мира", съемочная команда серьезно отнеслась к процессу подготовки и ко всем деталям. Свои коллекции для съемок предоставили около 50 советских музеев. Примерно столько же предприятий трудились над созданием девяти тысяч костюмов для актеров. Стекольный завод в Гусь-Хрустальном сделал уникальные бокалы и вазы, фарфоровый Ломоносовский завод изготовил обеденный сервиз на сто персон по рисункам XVIII века.

Кадры из фильмов "Война и мир"

Все это требовало огромного количества усилий и денег. На съемки ушло семь лет и немыслимые для того времени 8 165 200 рублей. "Война и мир" Бондарчука — один из самых дорогих фильмов в истории кинематографа.