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2 часа назад

Кадр дня: самая дорогая сцена в советском фильме "Война и мир"

Мира Маркина

Экранизация романа Льва Толстого "Война и мир" Сергея Бондарчука имела ошеломительный успех. В 1966 году, когда состоялась премьера первой части фильма "Андрей Болконский", ее посмотрели 58 миллионов зрителей. А спустя три года, в 1969 году, лента получила премию "Оскар".

Кадр дня: самая дорогая сцена в фильме "Война и мир"
Фото: Кадр из фильма "Война и мир"Кадр из фильма "Война и мир"

Как проходили съемки и какая сцена оказалась самой дорогой в фильме "Война и мир"? Рассказываем в материале "Рамблера".

Чтобы картина максимально отражала эпоху, в которую происходили действия "Войны и мира", съемочная команда серьезно отнеслась к процессу подготовки и ко всем деталям. Свои коллекции для съемок предоставили около 50 советских музеев. Примерно столько же предприятий трудились над созданием девяти тысяч костюмов для актеров. Стекольный завод в Гусь-Хрустальном сделал уникальные бокалы и вазы, фарфоровый Ломоносовский завод изготовил обеденный сервиз на сто персон по рисункам XVIII века.

Кадры из фильмов "Война и мир"

Все это требовало огромного количества усилий и денег. На съемки ушло семь лет и немыслимые для того времени 8 165 200 рублей. "Война и мир" Бондарчука — один из самых дорогих фильмов в истории кинематографа.

Самой дорогой и масштабной оказалась сцена Бородинского сражения. В массовке было задействовано от 12 до 15 тысяч человек. В фильме не использовалось спецэффектов. Чтобы имитировать бой было использовано 40 000 литров керосина, 23 тонны взрывчатки, 15 000 дымовых гранат, 2 000 шашек и 1500 снарядов.

Фильмы,Оскар,Сергей Бондарчук,Лев Толстой,
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