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1 час назад

Безруков похвалил актеров массовки фильма "Нюрнберг" за убедительное перевоплощение в иностранцев

Газета.Ru

Актер Сергей Безруков в разговоре с kp.ru похвалил актеров массовки фильма «Нюрнберг» за убедительное перевоплощение в иностранцев.

Безруков похвалил актеров "Нюрнберга" за убедительное перевоплощение в иностранцев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Отдельно хочется аплодировать артистам массовых сцен: многие из них были наши, но невероятно убедительно изображали иностранцев. Подходит к тебе американский полицейский, и спрашивает на чистом русском языке: «Можно сфоткаться?» — вспомнил Безруков.

По его словам, типажи героев ленты очень хорошо «попадают» в исторические реалии тех времен. Безруков сыграл Романа Руденко, который входил в состав команды СССР Нюрнбергского процесса, в рамках которого нацистов судили за военные преступления.

«Нам хотелось, чтобы в голосе была холодная энергия металла. Ведь обвинитель не имеет права, чтобы голос у него дрожал, пусть даже внутри него кипит негодование, или его душат слезы», — рассказал Безруков.

Ранее в Москве состоялась торжественная премьера фильма «Нюрнберг».

Фильмы,Роман Руденко,
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