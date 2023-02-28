10 лучших полнометражных мультфильмов зимы 2022-2023

Морозы уже не такие кусачие — это значит, что скоро наступит весна. Тогда Тлум.Ру предлагает расстаться уже с зимой.

Фото: tlum.ru tlum.ru

За прошедший сезон в кинотеатрах и не только вышло достаточно анимационных историй, часть из которых мы очень-очень ждали.

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Сегодня вспоминаем 10 ярких мультфильмов зимы 2022 2023, зрителям традиционно предлагаем поучаствовать в голосовании за любимчика — оно ждёт вас в финале подборки.

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: юный Царь влюбляется в обычную крестьянку и решает заполучить её. Начать следует с чувств. Чтобы расположить девушку к себе, герой намеревается научиться необычному и впечатляющему ремеслу — ткать ковры.

Чем примечателен: тем, что это армянская сказка — возможность узнать больше культурных особенностей.

№ 2: «Новогодний переполох»

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: хорёк Фред в компании двух друзей отправляется на фабрику самого Деда Мороза, планируя отдать волшебнику список желанных подарков от живности, населяющей дом героя. В стенах фабрики Фреда поджидает местный грызун…

Чем примечателен: неловкими приключениями и стремлением к созданию для друзей счастливых воспоминаний.

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: семейство фермеров, состоящих из отца, матери, сына и их собаки, отправляется в сложную миссию по спасению родной планеты, которая начинает терять энергию, необходимую для жизни. Всё это приводит к знакомству с давно пропавшим дедом.

Чем примечателен: показательным примером о том, как выстраивать личные границы и не рассчитывать, что ребёнок будет жить вашу жизнь.

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: Снежная Королева отправляет дочку Айлу познакомиться с Гердой, а заодно и Каем. Причиной такой встречи становится случайно снятая девочкой печать, наложенная на озеро, где были заточены злые духи.

Чем примечателен: тем, как Айла берёт на себя ответственность и всё-таки учится ледяной магии, пусть даже не у матери.

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: Кот, поняв, что ему осталась ровно одна жизнь, смиряется с обстоятельствами и поселяется в аналоге приюта. Долго спокойствие не длится, на землю падает звезда, способная исполнить любое желание. На неё начинается охота, Кот в деле, сапоги тоже.

Чем примечателен: эмоциональным комфортом зрителей, переживающих самые разные события, случившиеся в прошлом.

№ 6: «Маша и Медведь в кино: 12 месяцев»

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: одиннадцать месяцев и все жители родного для Мишки леса готовятся встретить Новый год. Только один месяц не присутствует на поляне. Какой из них? Это Январь. Где же он? Конечно, в компании озорной Маши. Они станут лучшими друзьями.

Чем примечателен: современным и забавным ответом мультфильму «12 месяцев».

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: у Ивана в этот раз невероятного размера проблемы — все в королевстве забыли не только его имя, но и кто он такой. Даже жена. Сумев заставить Волка хоть немного себя вспомнить, Иван начинает действовать.

Чем примечателен: тем, как аниматоры студии «Мельница» отвечают на вопрос: можно ли без проблем путешествовать в прошлое?

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: в городок Дрянь-Блинцбург прибывает кот Морис, его помощник Кит и целая компания дрессированных крыс. В городке, где они замыслили подзаработать, происходят настоящие странности. Подталкивает к незапланированному расследованию всех чудачка Малисия.

Чем примечателен: неожиданной и приятной экранизацией одной из книг, являющихся составляющей Плоского мира, придуманного сэром Терри Пратчеттом.

Онлайн или в кинотеатрах: в кинотеатрах

О чём: у мишки Эрнеста ломается единственная скрипка, для починки которой приходится отправиться в родной город, некогда наполненный музыкой. Прибыв туда, Эрнест и его подруга-мышка Селестина узнают, что город теперь тише воды, ниже травы. К использованию там разрешена лишь одна нота.

Чем примечателен: музыкальной душевностью и очередным уроком о том, что детям стоит самостоятельно выбирать свою профессию и предпочтения, никак не под гнётом родительского «хочу как лучше».

№ 10: «Пиноккио Гильермо дель Торо»

Онлайн или в кинотеатрах: онлайн

О чём: Пиноккио становится участником нескольких исторических событий, попадает в Посмертие и учится взрослеть, но не терять энтузиазм и позитив. Самый необычных взгляд на давно известную историю.