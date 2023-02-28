«Бюро магических услуг» выйдет в прокат в апреле

6 апреля в российский прокат выходит фэнтези «Бюро магических услуг» о тайной фирме волшебников и гоблинов, которые незаметно для людей управляют их судьбами.
«Бюро магических услуг» — это экранизация бестселлера Тома Холта «Переносная дверь». Режиссером картины выступил Джеффри Уокер (сериал «Американская семейка»). За адаптацию книги отвечал сценарист Леон Форд.
Главные роли в картине исполнили — двукратный лауреат премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов» Кристоф Вальц, а также номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Сэм Нил.