«Бюро магических услуг» выйдет в прокат в апреле

6 апреля в российский прокат выходит фэнтези «Бюро магических услуг» о тайной фирме волшебников и гоблинов, которые незаметно для людей управляют их судьбами.

Главные роли в картине исполнили — двукратный лауреат премии «Оскар» и обладатель двух «Золотых глобусов» Кристоф Вальц, а также номинант на премии «Эмми» и «Золотой глобус» Сэм Нил.