Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
2 часа назад

Премьера фильма «При чем тут любовь?» состоится 8 марта

FBM.ru

В праздничный день, 8 марта, в кинотеатрах России состоится премьера романтической комедии «При чём тут любовь?» (18+). Фильм, снятый номинантом на «Золотой глобус» Шекхаром Капуром и студией Working Title уже показали на кинофестивале в Торонто.

По сюжету, лучшие друзья с детства, Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь, а Казим внезапно решает жениться на совершенно незнакомой девушке, которую ему выбрали родители. Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и ответить на важный вопрос – а при чём тут любовь?

Роли в фильме исполнили Лили Джеймс, Эмма Томпсон, Шазад Латиф и другие. Оператором выступил Реми Адефаразин, а сценаристом – Джемайма Кхан.

«Мне хотелось передать современную загадку через двух главных героев: Зои, подсевшую на знакомства по сети современную женщину, и Казима, романтика, который доверяет свой выбор партнёра счастливо женатым родителям» – поделилась Джемайма Кхан.

Стоит отметить, что фильм сняли за восемь недель. Как сообщил продюсер компании Working Title Ники Кентиш Барнс, съёмки были непростыми. Кинокартина снималась в различных районах Лондона. Особняк в Саффолке кинематографисты решили выдать за дворец в Лахоре, в котором происходила пышная свадьба Казима и Маймуны. Запрет на международные путешествия сделал невозможными перелеты в Пакистан, поэтому сцены в Лахоре пришлось снимать удалённо.

«Мне кажется, что зрители будут выходить из зала со слезами на глазах и улыбками на губах. Это эмоциональный семейный фильм, в котором достаточно много смешных моментов» – считает режиссёр Шекхар Капур.

Фильмы,Видео,Эмма Томпсон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий