Премьера фильма «При чем тут любовь?» состоится 8 марта

В праздничный день, 8 марта, в кинотеатрах России состоится премьера романтической комедии «При чём тут любовь?» (18+). Фильм, снятый номинантом на «Золотой глобус» Шекхаром Капуром и студией Working Title уже показали на кинофестивале в Торонто.
По сюжету, лучшие друзья с детства, Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь, а Казим внезапно решает жениться на совершенно незнакомой девушке, которую ему выбрали родители. Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и ответить на важный вопрос – а при чём тут любовь?
Роли в фильме исполнили Лили Джеймс, Эмма Томпсон, Шазад Латиф и другие. Оператором выступил Реми Адефаразин, а сценаристом – Джемайма Кхан.
«Мне хотелось передать современную загадку через двух главных героев: Зои, подсевшую на знакомства по сети современную женщину, и Казима, романтика, который доверяет свой выбор партнёра счастливо женатым родителям» – поделилась Джемайма Кхан.
Стоит отметить, что фильм сняли за восемь недель. Как сообщил продюсер компании Working Title Ники Кентиш Барнс, съёмки были непростыми. Кинокартина снималась в различных районах Лондона. Особняк в Саффолке кинематографисты решили выдать за дворец в Лахоре, в котором происходила пышная свадьба Казима и Маймуны. Запрет на международные путешествия сделал невозможными перелеты в Пакистан, поэтому сцены в Лахоре пришлось снимать удалённо.
«Мне кажется, что зрители будут выходить из зала со слезами на глазах и улыбками на губах. Это эмоциональный семейный фильм, в котором достаточно много смешных моментов» – считает режиссёр Шекхар Капур.