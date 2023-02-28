Премьера фильма «При чем тут любовь?» состоится 8 марта

По сюжету, лучшие друзья с детства, Зои и Казим всегда одинаково относились к таким понятиям, как любовь и брак. Но вот Зои уже много лет не может найти свою настоящую любовь, а Казим внезапно решает жениться на совершенно незнакомой девушке, которую ему выбрали родители. Зои отправляется вместе с ним в путешествие на его большую свадьбу, чтобы снять свой первый фильм и ответить на важный вопрос – а при чём тут любовь?