Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.43EUR 79.62
Войти в почту
1 час назад

Умер драматург и сценарист Алексей Дударев

Газета.Ruиещё 1

Белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание "Беларусь сегодня" со ссылкой на Белорусский союз театральных деятелей.

Умер драматург и сценарист Алексей Дударев
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Причину смерти драматурга не называют.

"Вчера в Минске на 73-м году жизни скоропостижно ушел из жизни известный белорусский драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат премии Ленинского комсомола (1984) и Государственной премии СССР (1985), председатель Белорусского союза театральных деятелей Алексей Дударев", - передает издание.

По сценариям Дударева сняты фильмы "Белые росы", "Осенние сны", "Брестская крепость".

За "Белые росы", а также за пьесы "Порог", "Вечер", "Рядовые", "В сумерках", "Черная панна Несвижа" в 2002 году писатель получил премию Союзного государства России и Белоруссии в области литературы и искусства.

В 2014 году по пьесе Дударева сняли фильм "Белые росы. Возвращение".

Фильмы,Алексей Дударев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий