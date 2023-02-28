Умер драматург и сценарист Алексей Дударев

Белорусский драматург и сценарист Алексей Дударев скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает издание "Беларусь сегодня" со ссылкой на Белорусский союз театральных деятелей.

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Причину смерти драматурга не называют.

"Вчера в Минске на 73-м году жизни скоропостижно ушел из жизни известный белорусский драматург, заслуженный деятель искусств, лауреат премии Ленинского комсомола (1984) и Государственной премии СССР (1985), председатель Белорусского союза театральных деятелей Алексей Дударев", - передает издание.

По сценариям Дударева сняты фильмы "Белые росы", "Осенние сны", "Брестская крепость".

За "Белые росы", а также за пьесы "Порог", "Вечер", "Рядовые", "В сумерках", "Черная панна Несвижа" в 2002 году писатель получил премию Союзного государства России и Белоруссии в области литературы и искусства.