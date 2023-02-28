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1 час назад

Вышел трейлер экшн-драмы «На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Стелла Шмель

«Кинокомпания братьев Андреасян» опубликовала новый тизер своего фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы», который выйдет в широкий прокат 16 марта. Роли в фильме исполнили Егор Бероев, Герман Модягин, Ольга Хохлова, Жанна Эппле, Лиза Моряк, Марк Богатырев и другие.

Сюжет фильма рассказывает о жизни Дамира, который с детства грезил о карьере пилота, но судьба распорядилась иначе. Спустя много лет веру в него потеряли даже близкие и казалось, что про мечту придется забыть. Но благодаря искреннему желанию и преданности делу он все-таки смог стать пилотом гражданской авиации.

Смотрите в кино с 16 марта.

Фильмы,Видео,Жанна Эппле,Ольга Хохлова,Марк Богатырев,Егор Бероев,
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