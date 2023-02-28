Почему на фильм «Праведник» стоит идти в кино

16 февраля в российский прокат вышел фильм «Праведник». Военно-историческая драма режиссера Сергея Урсуляка рассказывает об офицере Красной армии, которому поступил приказ вывести с оккупированных белорусских земель чудом оставшихся в живых евреев — женщин, детей и стариков. В основу ленты легла реальная история советского партизана и политрука Николая Киселева. Вспоминаем ее и рассказываем, почему на «Праведника» стоит идти в кино.

Белорусское местечко Долгиново до начала Второй мировой войны состояло из евреев чуть более, чем наполовину. Все изменилось в июне 1941 года, когда части немецкой танковой дивизии вошли в Минск. В Долгиново обосновались прибалтийские коллаборанты, а затем и солдаты вермахта, согнавшие местных евреев в гетто и установившие режим террора.

К весне 1942 года террор усилился, и немецкие оккупанты перешли к «акциям» — массовым расправам над еврейским населением. Многие евреи пытались бежать в соседние деревни или леса. Первый вариант был небезопасным, поскольку укрывательство жестоко наказывалось немцами. Ситуация волновала советских партизанов, и в августе штаб партизанской бригады «Народные мстители» под руководством Василия Воронянского принял решение собрать прятавшихся в лесах евреев и вывести за линию фронта через Суражские ворота — гуманитарный коридор, через который в тыл эвакуировались люди. Исполнителем был назначен член бригады, политрук Николай Киселев.

Среди евреев, вверенных под ответственность Киселева, было около 200 человек. Основной костяк отряда составили признанные немцами «нетрудоспособные» — старики, женщины и дети от двух лет. Они отправились в путь 30 августа 1942 года и, петляя между населенными пунктами, передвигались только ночью, за каждую из которых удавалось пройти по 30-40 километров. Походные условия были далеки от комфортных: люди пили болотную воду и питались травой и тем, что удавалось найти в лесу. Днем все 200 человек лежали на земле неподвижно.

Историки отмечают чуткость и внимательность Киселева к своим подопечным. «На всем протяжении пути, когда к нам явился товарищ Киселев, мы чувствовали его заботу и считаем его своим отцом», — говорилось в обращении спасенных евреев к секретарю ЦК ВКП(б) Пономаренко, которое сейчас хранится в Государственном архиве Белоруссии. В походе партизан спас жизнь двухлетней девочки Берты: та постоянно плакала, и ее родители, осознавая опасность такого поведения, решились топить ребенка. В последний момент девочку успокоил Киселев: она затихла и после молча провела у него на руках с десяток километров.

25 сентября путники вышли к Суражским воротам, но на следующий день солдаты вермахта подняли стрельбу в окрестностях коридора. Тогда Киселев экстренно вывел свой отряд за гору, и через месяц группа, пройдя по оккупированной территории около 1500 километров, наконец, вышла в город Торец к красноармейской части. Подвиг Киселева был отмечен не только в Советском Союзе: в 2005 году израильский государственный национальный мемориал и институт Яд ва-Шем присвоил ему звание Праведников народов мира. Ежегодно 5 июня в Тель-Авиве собираются люди — более 2200 потомков спасенных евреев приходят отдать дань уважения партизану в день ликвидации долгиновского гетто.

Сам Киселев о своем подвиге предпочитал молчать, о чем свидетельствуют рассказы его современников. Но о нем не молчит культура. Так, «Праведник» стал не первым фильмом о партизане и, по признанию режиссера Сергея Урсуляка, был вдохновлен своим предшественником — документальной работой режиссера Юрия Малюгина «Список Киселева» (названием решено было взять аллюзию на «Список Шиндлера») 2008 года.

За две недели «Праведник» успел стать лидером российского проката и собрать уже более 120 миллионов рублей. Фильм создавали при поддержке вице-президента Всемирного еврейского конгресса Года Нисанова. Не последнюю роль в успехе ленты сыграли реалистичность сюжета и антуражей: известно, что съемки ленты проходили в России, Израиле и Белоруссии — в последней именно в тех местах, где разворачивались события 1942 года. Для «белорусских» сцен арендовались местные избы, декорации гетто моделировали в Выборге и Санкт-Петербурге.