Вышел первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» от Disney

Disney выпустила первый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» — грядущей экранизации классической сказочной повести Джеймса Мэтью Барри. В ролике можно оценить атмосферу будущей адаптации, а также взглянуть на то, как будет выглядеть ещё один ремейк классического мультфильма компании.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.

«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои встретят злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.