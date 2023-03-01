Что смотреть в кино в марте 2023 года

В первый месяц весны до отечественного проката доберутся сразу несколько больших международных премьер, включая нового «Джона Уика» и номинированную на «Оскар» драму «Солнце мое». Также россиян ждут якутский триллер, новая картина Петра Тодоровского и выигравший Гран-при в Каннах шпионский детектив Клер Дени. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина собрала 10 главных кинопремьер марта, которые стоит увидеть на большом экране.
Драма морального беспокойства, как называет картину сам Петр Тодоровский. Главный герой фильма — спортивный журналист Егор. В попытке обрести новую жизнь он теряет старую. Егор становится волонтером в онкологическом центре, участвует в поисках пропавших людей вместе с LizaAlert, но в то же время разрываются его связи с семьей и коллегами. Теперь вместо главного вопроса христианской этики "если я только за себя, то кто я?" Егор все чаще спрашивает: "стоит ли это того?"
Главные роли в картине сыграли Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум и Евгений Ткачук.
Юная Нинэ мечтает посвятить свою жизнь балету. Она проходит отбор в престижную танцевальную школу при Парижской опере, но очень скоро выясняется, что сданные экзамены — только первый этап череды испытаний, выпавших на долю хрупкой, но сильной духом девочки.
"Принцесса балета" — идеальный весенний релиз с согревающей историей о преодолении внешних предрассудков и внутренних страхов.
Главную роль в картине сыграла приемная дочь Валерии Бруни-Тедески и Луи Гарреля, с которым ей предстоит "соревноваться" в прокате, — в марте на экраны выходит новая картина Гарреля, о которой мы расскажем ниже.
Однажды Аня решает в корне изменить свою жизнь. Девушка хочет отыскать свою маму, с которой не виделась последние 13 лет. Вместе с таксой и небольшим рюкзаком она отправляется в велопутешествие из шумной столицы в далекий Магадан. По пути ее ждут новые знакомства и неожиданные приключения, в финале которых она получит награду за бесстрашие и упорство.
"Поехавшая" подхватывает возникший в отечественном кино тренд на жанр "роуд-муви". Как и недавние "Далекие близкие", "Поехавшая" мыслит масштабами целой страны: ее декорациями служит завораживающая красота сразу 8 регионов — от Москвы до Магадана.
В основе сюжета — книга Ани Смолиной "А чего дома сидеть?", в которой она рассказала реальную историю своего путешествия вместе с таксой на велосипеде через всю страну.
Та самая новая режиссерская картина Луи Гарреля, выходящая в прокат почти одновременно с дебютной работой его дочери. Но если "Принцесса балета" рассказывает о детских мечтах, то "По правилам и без" — о хулиганстве взрослых. Главный герой Абель (его сыграл сам Гаррель) узнает, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, выходит замуж за одного из своих учеников. Не планируя стать пасынком преступника, Абель намеревается расстроить будущую свадьбу. Но встреча с возможным отчимом в корне меняет скучную жизнь героя, подводя к той черте, где законы жанра начинают уступать статьям Уголовного кодекса.
Софи вспоминает, как в 90-е отправилась в отпуск в Турцию вместе со своим отцом Калумом (разрывная роль Пола Мескаля, за нее он получил номинацию на "Оскар"), с которым после развода родителей видится очень редко. Калум обожает дочь и старается подарить ей незабываемые воспоминания о совместной поездке. Но, когда никого нет рядом, выясняется, что у Калума есть один большой секрет, который он скрывает от дочери и мира. Свои воспоминания об отце уже взрослая Софи собирает по крупицам: по хронике из домашнего архива и по личной памяти, которая так часто с годами может нас обмануть.
"Солнце мое" — режиссерский дебют Шарлотты Уэллс. В основе сюжета — ее личные отношения с отцом, но сама история выходит далеко за пределы вечного сюжета про отцов и детей. Это абсолютно прекрасное кино про людей и то, как они могут одновременно дарить нам невероятную любовь и огромную боль.
Три девочки, оказавшись в ловушке в морской пещере с грохочущими волнами, сотнями морских львов и гигантскими морскими слонами, стараются держаться вместе. "Остров потерянных девчонок" — идеальное семейное кино, снятое одной семьей. За кадром супруги-режиссеры Энн-Мари и Брайан Шмидт, а в кадре — их собственные дочери. Несмотря на авторство взрослых, история рассказана и показана глазами детей: каким порой опасным и восхитительным может казаться мир незамыленному и чистому взгляду.
Долгожданное продолжение динамичной франшизы про группу наемников с холодными сердцами и еще не остывшими пистолетами. Герой Киану Ривза Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде чем Уик заработает долгожданную свободу, он должен встретиться с новым опасным врагом и его влиятельными соратниками, наводящими ужас даже на самых бывалых киллеров.
История Джона Уика продолжает разгоняться и в ожидании будущего спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас предлагает насладиться четвертым фильмом серии. Тем более, что Ривз все так же хорош, трюки по-прежнему вызывают восторг, а сама история даже не думает завершаться.
Каннский бриллиант режиссерки Клер Дени, забравший на киносмотре Гран-при. События фильма разворачиваются во время революции в Никарагуа, в эпицентре которой волею случая оказываются американская журналистка (Маргарет Куэлли) и английский бизнесмен (наговорившийся с друзьями Джо Элвин).
Случайная встреча двух незнакомцев оборачивается страстным романом, в котором острое влечение постепенно сменяется взаимными подозрениями: те ли они, за кого себя выдают и настолько ли случайным оказалось их знакомство?
"Звезды в полдень" — захватывающий шпионский триллер с бурлящей внутренней динамикой, в основе которой ожидаемые приметы жанра: погони, перестрелки и игра в то, кто кого убедительнее переврет.
В основе сюжета — книжный бестселлер Дениса Джонсона.
В смерти погибшей девушки Айты подозревают сотрудника полиции Афанасия, замеченного с ней в тот злосчастный вечер. Общественность требует расправы над подозреваемым, но следователь намерен докопаться до правды без оглядки на разгневанную толпу. Однако счет идет на часы, и стражу закона нужно успеть найти виновного до суда односельчан.
"Айта" режиссера Степана Барнашева получила два приза на российском кинофестивале авторского кино "Зимний" в 2022 году — за режиссуру и лучшую мужскую роль. Якутские кинематографисты в последние годы стали одними из самых ярких и самобытных представителей современного авторского кино. Например, недавно отечественный прокат покоряла "Молодость" якутского режиссера Дмитрия Давыдова.
Успешный бизнесмен и бывший врач Виктор нелегально пробирается в больницу в самый разгар эпидемии коронавируса. Его цель — помочь заболевшей маме. Рискуя здоровьем и свободой, герой бросает все силы, чтобы помочь врачам найти способ, как справиться с пандемией и спасти как можно большее число заразившихся. Новый фильм режиссера Романа Каримова пытается отрефлексировать страшные события трехгодичной давности, когда мир накрыла пандемия, и наивно казалось, что ничего хуже с нами уже случиться не может. Главные роли в картине сыграли Антон Батырев и Ирина Горбачева.