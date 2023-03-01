Что смотреть в кино в марте 2023 года

В первый месяц весны до отечественного проката доберутся сразу несколько больших международных премьер, включая нового «Джона Уика» и номинированную на «Оскар» драму «Солнце мое». Также россиян ждут якутский триллер, новая картина Петра Тодоровского и выигравший Гран-при в Каннах шпионский детектив Клер Дени. Кинокритик «Газеты.Ru» Елена Зархина собрала 10 главных кинопремьер марта, которые стоит увидеть на большом экране.

Фото: Кадр из фильма "Здоровый человек" Кадр из фильма "Здоровый человек"

"Здоровый человек", реж. Петр Тодоровский — со 2 марта

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Драма морального беспокойства, как называет картину сам Петр Тодоровский. Главный герой фильма — спортивный журналист Егор. В попытке обрести новую жизнь он теряет старую. Егор становится волонтером в онкологическом центре, участвует в поисках пропавших людей вместе с LizaAlert, но в то же время разрываются его связи с семьей и коллегами. Теперь вместо главного вопроса христианской этики "если я только за себя, то кто я?" Егор все чаще спрашивает: "стоит ли это того?"

"Принцесса балета" ("Neneh Superstar"), реж. Рамзи Бен Слиман — со 2 марта

Юная Нинэ мечтает посвятить свою жизнь балету. Она проходит отбор в престижную танцевальную школу при Парижской опере, но очень скоро выясняется, что сданные экзамены — только первый этап череды испытаний, выпавших на долю хрупкой, но сильной духом девочки.

"Принцесса балета" — идеальный весенний релиз с согревающей историей о преодолении внешних предрассудков и внутренних страхов.

Главную роль в картине сыграла приемная дочь Валерии Бруни-Тедески и Луи Гарреля, с которым ей предстоит "соревноваться" в прокате, — в марте на экраны выходит новая картина Гарреля, о которой мы расскажем ниже.

"Поехавшая", реж. Антон Маслов — с 8 марта

Однажды Аня решает в корне изменить свою жизнь. Девушка хочет отыскать свою маму, с которой не виделась последние 13 лет. Вместе с таксой и небольшим рюкзаком она отправляется в велопутешествие из шумной столицы в далекий Магадан. По пути ее ждут новые знакомства и неожиданные приключения, в финале которых она получит награду за бесстрашие и упорство.

"Поехавшая" подхватывает возникший в отечественном кино тренд на жанр "роуд-муви". Как и недавние "Далекие близкие", "Поехавшая" мыслит масштабами целой страны: ее декорациями служит завораживающая красота сразу 8 регионов — от Москвы до Магадана.

В основе сюжета — книга Ани Смолиной "А чего дома сидеть?", в которой она рассказала реальную историю своего путешествия вместе с таксой на велосипеде через всю страну.

"По правилам и без" ("L'innocent"), реж. Луи Гаррель — с 9 марта

Та самая новая режиссерская картина Луи Гарреля, выходящая в прокат почти одновременно с дебютной работой его дочери. Но если "Принцесса балета" рассказывает о детских мечтах, то "По правилам и без" — о хулиганстве взрослых. Главный герой Абель (его сыграл сам Гаррель) узнает, что его 60-летняя мама, работающая учительницей в колонии, выходит замуж за одного из своих учеников. Не планируя стать пасынком преступника, Абель намеревается расстроить будущую свадьбу. Но встреча с возможным отчимом в корне меняет скучную жизнь героя, подводя к той черте, где законы жанра начинают уступать статьям Уголовного кодекса.

"Солнце мое" ("Aftersun"), реж. Шарлотта Уэллс — с 16 марта

Софи вспоминает, как в 90-е отправилась в отпуск в Турцию вместе со своим отцом Калумом (разрывная роль Пола Мескаля, за нее он получил номинацию на "Оскар"), с которым после развода родителей видится очень редко. Калум обожает дочь и старается подарить ей незабываемые воспоминания о совместной поездке. Но, когда никого нет рядом, выясняется, что у Калума есть один большой секрет, который он скрывает от дочери и мира. Свои воспоминания об отце уже взрослая Софи собирает по крупицам: по хронике из домашнего архива и по личной памяти, которая так часто с годами может нас обмануть.

"Солнце мое" — режиссерский дебют Шарлотты Уэллс. В основе сюжета — ее личные отношения с отцом, но сама история выходит далеко за пределы вечного сюжета про отцов и детей. Это абсолютно прекрасное кино про людей и то, как они могут одновременно дарить нам невероятную любовь и огромную боль.

"Остров потерянных девчонок" ("Island of Lost Girls"), реж. Энн-Мари Шмидт, Брайан Шмидт — с 16 марта

Три девочки, оказавшись в ловушке в морской пещере с грохочущими волнами, сотнями морских львов и гигантскими морскими слонами, стараются держаться вместе. "Остров потерянных девчонок" — идеальное семейное кино, снятое одной семьей. За кадром супруги-режиссеры Энн-Мари и Брайан Шмидт, а в кадре — их собственные дочери. Несмотря на авторство взрослых, история рассказана и показана глазами детей: каким порой опасным и восхитительным может казаться мир незамыленному и чистому взгляду.

"Джон Уик 4" ("John Wick: Chapter 4"), реж. Чад Стахелски — с 23 марта

Долгожданное продолжение динамичной франшизы про группу наемников с холодными сердцами и еще не остывшими пистолетами. Герой Киану Ривза Джон Уик находит способ победить Правление кланов. Но прежде чем Уик заработает долгожданную свободу, он должен встретиться с новым опасным врагом и его влиятельными соратниками, наводящими ужас даже на самых бывалых киллеров.

История Джона Уика продолжает разгоняться и в ожидании будущего спин-оффа "Балерина" с Аной де Армас предлагает насладиться четвертым фильмом серии. Тем более, что Ривз все так же хорош, трюки по-прежнему вызывают восторг, а сама история даже не думает завершаться.

"Звезды в полдень" ("Stars at Noon"), реж. Клер Дени — с 23 марта

Каннский бриллиант режиссерки Клер Дени, забравший на киносмотре Гран-при. События фильма разворачиваются во время революции в Никарагуа, в эпицентре которой волею случая оказываются американская журналистка (Маргарет Куэлли) и английский бизнесмен (наговорившийся с друзьями Джо Элвин).

Случайная встреча двух незнакомцев оборачивается страстным романом, в котором острое влечение постепенно сменяется взаимными подозрениями: те ли они, за кого себя выдают и настолько ли случайным оказалось их знакомство?

"Звезды в полдень" — захватывающий шпионский триллер с бурлящей внутренней динамикой, в основе которой ожидаемые приметы жанра: погони, перестрелки и игра в то, кто кого убедительнее переврет.

В основе сюжета — книжный бестселлер Дениса Джонсона.

"Айта", реж. Степан Бурнашев — с 30 марта

В смерти погибшей девушки Айты подозревают сотрудника полиции Афанасия, замеченного с ней в тот злосчастный вечер. Общественность требует расправы над подозреваемым, но следователь намерен докопаться до правды без оглядки на разгневанную толпу. Однако счет идет на часы, и стражу закона нужно успеть найти виновного до суда односельчан.

"Айта" режиссера Степана Барнашева получила два приза на российском кинофестивале авторского кино "Зимний" в 2022 году — за режиссуру и лучшую мужскую роль. Якутские кинематографисты в последние годы стали одними из самых ярких и самобытных представителей современного авторского кино. Например, недавно отечественный прокат покоряла "Молодость" якутского режиссера Дмитрия Давыдова.

"Дыхание", реж. Роман Каримов — с 30 марта