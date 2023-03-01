В четверг, 2 марта, на «Кинопоиске» выходит сериал, посвященный группе «Король и шут». Первые два эпизода показали в кинотеатре «Октябрь».

Фото: BFM.RU BFM.RU

Некоторые пришли туда в косухах и футболках с «Королем и шутом». На красной дорожке было много новых актерских лиц. В роли Михаила Горшка (Горшенева) — 33-летний Константин Плотников, ранее снимавшийся в фильме «Общага» по роману Алексея Иванова, в «Союзе спасения» и в эпизодах сериала «Вертинский».

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После утверждения на роль Горшка Плотников максимально погрузился в творчество «Короля и шута». Также общался с семьей Горшенева: братом Алексеем и мамой Татьяной Ивановной. Плотников не был фанатом «Короля и шута», но в плейлисте всегда были «Мертвый анархист» и «Проклятый старый дом». А знакомые отмечали его внешнее сходство с Горшком:

Константин Плотников актер «Это началось, наверное, когда я учился в театральной академии. Я играл роль шута в «Двенадцатой ночи». Ставил себе волосы, и у меня лет с 16 был сломан передний зуб, его нет чуть больше половины. И во время одного из этюдов на «Двенадцатой ночи» мы в очередной раз сломали мне этот зуб бутылкой-реквизитом. Следующую неделю я ходил с этим сломанным зубом и все время с поставленными волосами, у меня был мой собственный придуманный костюм шута. Ну и, конечно, только ленивый мне не сказал, что ты похож на Горшка. Алексей после двух часов нашего общения сказал мне такую деталь, когда я правой стороной повернулся, то он сказал: вот у тебя сейчас правый глаз, в нем есть какая-то искорка, и ты сейчас действительно похож, левый глаз не так похож, и как бы тебе сделать так, чтобы левый чуть-чуть приблизился к правому. Я не могу сказать, что это дало мне какой-то ключ к созданию роли, однако как-то мне это внутреннее на интуитивном уровне помогло, и спасибо ему большое».

Сам сериал — одновременно байопик и фэнтези. Тут и рассказ о том, как родилось название группы, и первый сольник в петербургском спорткомплексе «Юбилейный», и переезд в Москву. Есть параллельный сюжет, связанный с героями песен. Он крутится преимущественно вокруг спасения принцессы. Без элементов треша, конечно, не обошлось, но разве сами музыканты не учили, что нотки панковского беспредела все делают только лучше?

В целом мне и коллеге — поклоннице группы — показалось, что с сюжетом слегка перемудрили. Повествование нелинейное, про саму группу проще прочитать, например, в книге бас-гитариста коллектива Александра Балунова. А для фанатов много слишком очевидных вещей. И все же лидер «Короля и шута» Андрей Князь (Князев) итоговой версией сериала доволен. Он креативный продюсер этого проекта:

— Были вещи, за которые я даже категорически рубился, что это делать так нельзя или это делать так надо. Но в какой-то момент уже понял, что я доверяю режиссеру, команде, и я уже перестал так настойчиво пытаться что-то доказать другое. Потому что у кино свой язык. Интерпретировать жизнь как она есть в формате кино, даже с элементами фэнтези, наверное, нет смысла, надо просто понять, что мы можем увидеть по мотивам того, что было, очень интересный новый творческий сюжет.

— Вам лично понравилось или, может быть, другие были эмоции от создания картинки по сюжетам ваших песен?

— Я видел очень много разных вариантов разных авторов на предмет видения «Короля и шута». Если это делают не люди с испорченным вкусом или те, которые любят блестки, гламур и все такое, как правило, это имеет место быть. Здесь очень серьезные ребята работали. Мне интересно посмотреть их видение того мира, который мы создавали.