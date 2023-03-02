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1 час назад

Премьера фильма "Нюрнберг" прошла в Следственном комитете

Российская Газета

В киноконцертном зале Следственного комитета состоялся предпремьерный показ художественного фильма "Нюрнберг". В зале были глава ведомства Александр Бастрыкин, его заместители, руководители и сотрудники подразделений центрального аппарата и учащиеся образовательных учреждений СК России.

Премьера "Нюрнберга" прошла в Следственном комитете
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Почетными гостями стали заслуженный юрист РФ, член Общественного совета при СК Александр Звягинцев, продюсеры Продюсерского Центра "Синема продакшн" Мария Журомская и Эльмира Айнулова, креативный продюсер фильма Илья Васильев, и сын Генерального прокурора СССР, главного государственного обвинителя от Советского Союза на Нюрнбергском процессе Романа Руденко - Сергей Руденко.

В ведомстве напомнили, что этот фильм основан на произведении "На веки вечные. Роман-хроника времен Нюрнбергского процесса", автором которого является А.Г. Звягинцев.

Фильм рассказывает о начале работы в 1945 году в Нюрнберге Международного военного трибунала. Бастрыкин подчеркнул, что такие фильмы очень важны для патриотического воспитания подрастающего поколения.

"Мне трудно говорить, после просмотра хотелось просто пять минут помолчать. Хорошие фильмы, книги - это те, что заставляют задуматься, остаться с собой один на один", - сказал глава СК России.

Он напомнил, что следователи СК России сегодня работают практически на передовой, расследуя преступления нацистского киевского режима, созданы следственные управления в новых регионах.

Накануне показ фильма "Нюрнберг" был также организован для офицеров ведомства и будущих следователей в актовом зале Санкт-Петербургской академии Следственного комитета.

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