В прокате — эпический «Нюрнберг» о главном суде ХХ века

В прокат вышел один из самых амбициозных российских фильмов последних лет — разворачивающийся на фоне суда над нацистскими преступниками шпионский триллер «Нюрнберг» Николая Лебедева. О том, какой получилась эта картина о главном процессе прошлого века, рассказывает «Лента.ру».

Фото: Кадр из фильма «Нюрнберг» Кадр из фильма «Нюрнберг»

Май 1945 года. Боевой разведчик Игорь Волгин (Сергей Кемпо) воевал как надо и дошел до Берлина, но вот уже долгое время мучается из-за того, что его родной брат Колька перестал выходить на связь. В свободную минуту Игорь неизменно садится посреди немецких развалин и пишет письма, начинающиеся с обращения «дорогой Колька». Больше у Волгина никого не осталось. Поэтому, как только он узнает, что Николай, возможно, находится в Нюрнберге, где идет подготовка к суду над фашистским руководством, он упрашивает начальство отправить его туда.

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С наскока найти брата не получается, зато Игорь знакомится с бывшей военнопленной Леной (Любовь Аксенова). Новоиспеченной любви однако могут помешать планы немецкой подпольной группы, возглавляемой зловещим Хельмутом (Вольфганг Черни). Цель заговорщиков — освободить заключенных экс-руководителей Германии, не позволив союзникам осудить их и казнить.

В день московской премьеры картины Николая Лебедева на фронтоне кинотеатра «Художественный» появился выложенный фирменными лампочками топоним «Нюрнберг». Через несколько часов руководство кинотеатра, видимо, спохватилось, и надпись была изменена на «к/ф "Нюрнберг"». Их беспокойство в этой ситуации совершенно понятно. В последний год имя города, в котором судили фашистов, вновь стали часто упоминать в разговорах — в разных контекстах, но исключительно в нарицательном значении. Проще говоря, релиз «Нюрнберга» Николая Лебедева вызывал разнообразный по характеру трепет и нервные смешки.

Кадр из фильма «Нюрнберг»

Фильм заранее обвинили в содействии официальной пропаганде, вообразив в нем нечто запредельное. Способствовали такого рода хайпу и новости о том, что песню для фильма сочинил Филипп Киркоров.

Тем удивительнее, что ко всем этим ожиданиям «Нюрнберг» имеет мало отношения. Да, создатели обошли стороной тот факт, что руки представлявшего СССР на процессе прокурора Романа Руденко, что называется, по локоть в крови, а во время суда он настаивал на абсолютной вине фашистов в трагедии в Катыни. Да, сыгравший Руденко Сергей Безруков лишил героя характерного для него (и слышного в хронике) украинского акцента. Да, в фильме вообще не фигурирует еще более одиозная фигура — активный соучастник сталинских репрессий, прокурор Андрей Вышинский. Нет здесь и еще нескольких сыгравших важную роль в главном судебном заседании века реальных персон, зато активно действует в сюжете вымышленный полковник Мигачев в исполнении Евгения Миронова. Заметим лишний раз, что замечательный артист прекрасно играет свою роль, но в то, что у него имеется боевой опыт, поверить по-прежнему очень сложно.

Однако все эти претензии касаются не столько непосредственно фильма Лебедева, сколько представлений некоторых зрителей о том, каким этот фильм должен был быть. Режиссер и соавтор сценария (вторым сценаристом здесь выступил бывший заместитель генпрокурора РФ Александр Звягинцев), автор «Легенды 17» совершенно не собирался выдавать в широкий прокат тщательную цифровую реконструкцию процесса. Его стиль — любовное воспроизведение на экране советской кинотрадиции с учетом новейших технических достижений. В первых кадрах фильма эти достижения видны даже слишком: после нескольких красивых компьютерных взрывов и будто бы акварелью нарисованного вида города, кажется, что «Нюрнберг» вот-вот шагнет на территорию чистого советского фэнтези. Способствует этому и настойчивая демонстрация эскизов лика Христа, которые рисовал в лагере брат главного героя.

Отчасти эти подозрения оправдываются. За грозным заглавием «Нюрнберг» скрывается фильм, который по идее могли снять где-то во второй половине пятидесятых.

Могли бы, наверное, и раньше, но пришлось бы вырезать эпизод с упоминанием репрессий и обязательно пригласить на роль Сталина Михаила Геловани. Если прибегнуть к аналогиям, то «Нюрнберг» — это что-то среднее между «Подвигом разведчика», «Тегераном 43» и «Вариантом "Омега"». Скорее шпионская мелодрама, чем картина, претендующая на какой-то серьезный историзм. Собственно, и судебные сцены здесь хотя и сделаны эффектно, но занимают едва ли половину (а то и всего треть) хронометража.

Красивые открытые лица, яркие, почти комиксовые детали, диалоги, похожие на комсомольские прокламации, — все это любовно перенесено из советской классики. А еще легкая дымка, тщательно воссозданный мягкий фокус кадра.

Кадр из фильма «Нюрнберг»

От более поздних фильмов типа «Тегерана» досталась многофигурность (и неизбежная путаница). Впрочем, прибегает Лебедев и к другому опыту: в одной из сцен зрителя сажают прямо в просмотровый зал, за спины людей, которым показывают лагерную хронику. Скорее всего, здесь подразумевается «Обыкновенный фашизм» Ромма, но была похожая сцена и в балабановском «Морфии». Отметим также зимний лес, в котором разворачивается одна из экшн-сцен, — точь-в-точь, как в «Конформисте» Бертолуччи, где великий итальянец тоже разбирался с призраками фашизма.

В выбранной системе эстетических координат у фильма, впрочем, тоже есть заметные огрехи. Это и злоупотребление сентиментальными рапидами с табачным дымом, и совершенно лишняя эротическая сцена «12+», и отчасти финал, где все сюжетные линии завершаются на параллельном монтаже. Сделано по-своему виртуозно, но когда очередная перестрелка в огне перемежается самоубийством Геринга, начинает немного подташнивать. Впрочем, работа вестибулярного аппарата — дело сугубо индивидуальное.

В целом же Лебедеву удивительным образом удалось избежать любых прямых рифм с современностью. Сцена, где обсуждаются зверства немецких солдат на оккупированных территориях, или та, в которой адвокат верховных фашистов обещает показать, откуда на Германию готовилось нападение, ни в коем случае не выглядят нарочито. Картина не опускается ни до фронды, ни до пропаганды и оттого смотрится еще удивительнее. Все совпадения и рифмы здесь возникают не по авторской воле, а будто бы сами собой. Озвученные пением Киркорова они и вовсе заставляют зрителя пережить какой-то плохо вербализуемый опыт. По всему выходит, что со временем выхода картины ее создатели все-таки угадали — когда, если не сейчас.