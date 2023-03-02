Почему стоит посмотреть «Ину-О: Рождение легенды»

Японистам имя писателя Хидэо Фурукавы знакомо, они даже могли читать книгу, ставшую основой полнометражного мультфильма «Ину-О: Рождение легенды». Настоящая рок-опера в декорациях периода Муромати.

2 марта буйство красок, сказаний и музыки появится на больших экранах.

Тлум.Ру новинку посмотрел и, преодолев приятное культурное потрясение, готов поделиться мнением, почему мультфильм стоит просмотра в семейной компании.

О чём?

Эта история похожа на солнечных зайчиков, отражающихся от ряби моря. Это возможность найти персонально ваши сокровища. Это смесь дружбы, надежды, музыки и стремлений отличаться от других. «Ину-О» — нечто большее, слишком душевное для обычных слов, слишком простое для помпезности.

Ослепший мальчик, готовый стать монахом, встречает чудаковатого человека со слишком длинной рукой и странно расположенными глазами. Попытка напугать незнакомца-музыканта заканчивается проблесками дружбы, которой суждено повлиять на историческую составляющую Японии прошлого. Так Томона — слепой мастер игры на биве — становится для Ину-О проводником в обычный мир.

Вам не нужно знать историю, и это классно

Другая культура подразумевает множество отличий, нюансов, незнакомых частей истории и обычаев в том числе. С Японией, её устройством и менталитетом можно разбираться десятилетиями и преуспеть всего на 5 процентов, насколько всё там хитровыдуманное, многослойное и порой не поддающееся корректному переводу.

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Если вы заранее расстраиваетесь, что не поймёте «Ину-О» из-за отсутствия у вас звания япониста, то срочно прекращайте.

Мультфильм создан режиссёром Масааки Юасой как раз из любви к родным традициям и помогает зрителям, принадлежащим к другой культуре, проявить к Японии больше интереса. Визуальное исполнение зачастую походит на традиционную японскую живопись, где-то всё и сразу, то внимание сконцентрировано лишь на одном герое. Им поначалу становится Томона. Через музыку мальчик притягивает к себе других музыкантов, зрителей, и, увы, ненавистников, жаждущих оставить историю такой, как они запомнили. Не получится — Томона вместе с Ину-О пересказывают события прошедших дней рифмой, ритмом, потрясающими театральными постановками.

Это сказание о преображении

Ину-О — тот самый убогий в родной деревне, он похож на дикую зверушку. Одна рука длинная, вторая короткая, глаза странные, ходить он не умеет, носится повсюду сломя голову. Лучшие его друзья — собаки, к Ину-О из людей никто не тянется, даже проявляет жестокость, которая грозит стать для бедняги мотиваций. Не становится — встреча с Томоно, который играет и тем самым преображает Ину-О, является точкой отсчёта.

Дальше каждый музыкальный номер и положенная в его основу реальная история, услышанная невольными зрителями или фанатами собирающейся группы, — это шанс за шансом для Ину-О превратиться из монстра в человека.

Как прошлое влияет на будущее

Не думайте, что рождение Ину-О было шуткой богов или случайностью. Трагичную предысторию создатели начинают раскрывать в самый неожиданный момент, когда зрители успевают смириться с внешним видом героя и как бы забывают, что тот наверняка не заслужил подобного.

Мультфильм позволяет окунуться в события, точно умелый каллиграфист — будто представитель традиционного японского искусства, называемого сёдо, опускает кисточку в чернила.

Вы уже задали вопросом: о чём на самом деле мультфильм?

Отвечаем: обо всём понемногу. Он о горе утраты единственного родителя, поиске своего пути, отречении от устаревших традиций, крепкой дружбе, способной связать между собой грандиозные противоположности, он о прощении и о том, как запрещено пытаться менять прошлое, пусть даже на словах — оно неизменно и в любом случае останется таким, какое есть. «Ину-О: Рождение легенды» — яркая даже для слуха история, способная с первых минут понравиться меломанам. Если вам в какой-то момент покажется, что вы видите характерные для Майкла Джексона движения в далёком прошлом, то так и есть, а заодно и Мика Джаггера вспомните. Это очередная попытка аниматоров связать между собой разные поколения и даже культуры, вполне себе успешная, как мы считаем.

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Японская анимация разнообразная в своём проявлении, и когда над ней стараются не ради коммерческого успеха, а потому что увидели в одной из множества книг действительно стоящую внимания историю, это хочется отметить отдельно. Так что мы это и делаем — отмечаем, мультфильм вышел реалистичным, не потеряв при этом типичной для Японии сказочности — тёмной и притягивающей к себе.

Сделаем небольшую пометку о семейном просмотре — мультфильм не пестрит жестокостью, однако это не значит, что в нём нет реалистичных моментов, так что если дети остро реагируют и сильно сопереживают страданиям персонажей, то вам, родители и ближайшие родственники, точно стоит быть на соседнем кресле и при необходимости держать ребёнка за руку.