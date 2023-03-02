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10 минут назад

Ричард Гир снова встречает Робертс, российский киберпанк и другие: что в Сети покажут в марте

Российская Газета

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о своих премьерах первого месяца весны.

Что в Сети покажут в марте
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Среди них: отечественный киберпанк-сериал "Хэдшот", российский криминальный триллер "Один настоящий день" с Александром Робаком, Петром Фёдоровым и Евгением Ткачуком, американская комедия "Знакомство родителей" с Ричардом Гиром и Эммой Робертс, второй сезон французского сериала "Тиндер-80", четвертая часть приключенческой детективной эпопеи из Китая "Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней", китайский же боевик "Путешествие на Запад. Поединок веры", комедийный боевик с Дженнифер Лопес и "мамой Стифлера" Дженнифер Кулидж "Моя пиратская свадьба", драма "Сын" от автора "Отца" с сэром Энтони Хопкинсом и другими звёздами.

Фильмы,Дженнифер Кулидж,Эмма Робертс,Евгений Ткачук,Энтони Хопкинс,Дженнифер Лопес,Петр Федоров,Ричард Гир,
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