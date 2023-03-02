Что в Сети покажут в марте

Онлайн-кинотеатр Wink рассказал о своих премьерах первого месяца весны.
Среди них: отечественный киберпанк-сериал "Хэдшот", российский криминальный триллер "Один настоящий день" с Александром Робаком, Петром Фёдоровым и Евгением Ткачуком, американская комедия "Знакомство родителей" с Ричардом Гиром и Эммой Робертс, второй сезон французского сериала "Тиндер-80", четвертая часть приключенческой детективной эпопеи из Китая "Судья Ди: Сделка с Царем Преисподней", китайский же боевик "Путешествие на Запад. Поединок веры", комедийный боевик с Дженнифер Лопес и "мамой Стифлера" Дженнифер Кулидж "Моя пиратская свадьба", драма "Сын" от автора "Отца" с сэром Энтони Хопкинсом и другими звёздами.