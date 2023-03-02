В кинотеатрах покажут фильм о создании "Чебурашки"

Фильм о том, как создавалась полнометражная художественная картина "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко, можно будет посмотреть в кинотеатрах с четверга. Об этом сообщили в пресс-службе кинокомпании "Централ партнершип".
"Уже сегодня в прокат выходит фильм о фильме "Чебурашка. История новогоднего чуда". <...> История Чебурашки настолько полюбилась людям, что создатели ежедневно получали множество просьб о выпуске фильма, где они бы раскрыли секреты создания картины", - говорится в сообщении.
Авторы расскажут, как появилась идея новой истории о Чебурашке и другие детали о картине. В фильме о фильме приняли участие режиссер-постановщик Дмитрий Дьяченко, композитор Иван Канаев, оператор-постановщик Иван Лебедев, актеры Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Ольга Кузьмина, Полина Максимова, Сергей Лавыгин, Дмитрий Лысенков, Софья Зайка, генеральные продюсеры Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Денис Жалинский, Алексей Троцюк, Антон Златопольский, Юлиана Слащева и другие.
"Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). По состоянию на 2 марта, общие сборы "Чебурашки" составляют 6,6 млрд рублей.