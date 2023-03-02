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1 час назад

Кустурица хочет приехать на кинофестиваль в Россию, несмотря на перелом

Газета.Ruиещё 2

Сербский режиссер, президент фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Эмир Кустурица заявил, что хочет приехать в Россию на смотр, несмотря на недавно полученный перелом. Кинематографиста цитирует ТАСС.

Кустурица хочет приехать в Россию, несмотря на перелом
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По словам Кустурицы, ему сделают операцию, после чего он мог бы появиться на мероприятии в Ханты-Мансийске.

"Такая абсурдная ситуация. Завтра буду на операции. Если все будет хорошо по операции, то я у вас появлюсь до конца фестиваля", - сказал он.

XXI фестиваль "Дух огня" пройдет с 3 по 6 марта.

Впервые заработает академия "Духа огня", включающая лаборатории, мастерские, школы этнокино. В рамках смотра впервые будут проведены деловая программа и показ отреставрированных фильмов, приуроченный к 150-летию со дня рождения актера и кинорежиссера Петра Чардынина.

Фильмы,Петр Чардынин,Эмир Кустурица,
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