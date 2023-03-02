Кустурица хочет приехать в Россию, несмотря на перелом

Сербский режиссер, президент фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" Эмир Кустурица заявил, что хочет приехать в Россию на смотр, несмотря на недавно полученный перелом. Кинематографиста цитирует ТАСС.
По словам Кустурицы, ему сделают операцию, после чего он мог бы появиться на мероприятии в Ханты-Мансийске.
"Такая абсурдная ситуация. Завтра буду на операции. Если все будет хорошо по операции, то я у вас появлюсь до конца фестиваля", - сказал он.
XXI фестиваль "Дух огня" пройдет с 3 по 6 марта.
Впервые заработает академия "Духа огня", включающая лаборатории, мастерские, школы этнокино. В рамках смотра впервые будут проведены деловая программа и показ отреставрированных фильмов, приуроченный к 150-летию со дня рождения актера и кинорежиссера Петра Чардынина.