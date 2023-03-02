На Russian Film Festival покажут пять российских фильмов

В столице Казахстана Астане с 3 по 5 марта пройдут Дни российского кино Russian Film Festival. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскино.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Впервые в программу проекта Russian Film Festival вошла копродукция с государством СНГ. «Это отвечает стратегии Роскино по содействию развитию совместного кинопроизводства со странами СНГ и продвижению таких проектов среди широкой зрительской аудитории», — уточнили в пресс-службе.

В 2023 году зрители смотра увидят комедию о конфликте поколений «Молодой человек» Александра Фомина с Павлом Табаковым и Данилой Козловским в главных ролях, комедию «Семейный бюджет» Евгения Абызова, два полнометражных мультфильма «Финник» и «Плюшевый Бум». В программу также вошел совместный кинопроект России и Казахстана — картина режиссера-дебютантки Яны Скопиной «Скоро кончится лето» с казахстанским актером Алиханом Абильдиным в главной роли. Абильдин за работу в фильме получил приз «За лучшую мужскую роль» на международном кинофестивале «Евразия».

Дни российского кино в Казахстане проходят в сотрудничестве с международным культурным проектом «Русские сезоны». Они состоятся уже в третий раз.