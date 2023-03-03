На «Мосфильме» отреставрировали фильм «Охота на лис»

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали фильм режиссера Вадима Абдрашитова «Охота на лис».

Фото: Префектура ЗАО Префектура ЗАО

С 1 марта он доступен для бесплатного просмотра на официальном Youtube-канале «Мосфильма» в формате 4К.

Покадровую реставрацию изображения и звука в течение месяца выполнили специалисты ПК «Телекино», сообщается на сайте кинокомпании.

По словам главного инженера «Мосфильма» Алексея Сеньковского, исходный материал не был сложным ввиду относительно не старой съемки.

Картину сделали фактически за месяц. По сюжету фильма рабочего завода Виктора Белова избивают два подростка. Один из них осуждён на два года исправительной колонии усиленного режима, другой также получает два года, но условного срока.