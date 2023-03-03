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1 час назад

На «Мосфильме» отреставрировали фильм «Охота на лис»

Префектура ЗАОиещё 2

Специалисты киноконцерна «Мосфильм» отреставрировали фильм режиссера Вадима Абдрашитова «Охота на лис».

На «Мосфильме» отреставрировали фильм «Охота на лис»
Фото: Префектура ЗАОПрефектура ЗАО

С 1 марта он доступен для бесплатного просмотра на официальном Youtube-канале «Мосфильма» в формате 4К.

Покадровую реставрацию изображения и звука в течение месяца выполнили специалисты ПК «Телекино», сообщается на сайте кинокомпании.

По словам главного инженера «Мосфильма» Алексея Сеньковского, исходный материал не был сложным ввиду относительно не старой съемки.

Картину сделали фактически за месяц. По сюжету фильма рабочего завода Виктора Белова избивают два подростка. Один из них осуждён на два года исправительной колонии усиленного режима, другой также получает два года, но условного срока.

Белов занимается спортивными состязаниями — «охотой на лис». Он усомнился в справедливости приговоров и начал ездить в колонию к осуждённому, безуспешно пытаясь «достучаться» до него.

Фильмы,Вадим Абдрашитов,Виктор Белов,
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