Вышел новый трейлер комедии "Поехавшая"

8 марта в кинотеатрах страны выйдет комедийный роуд-муви "Поехавшая". Фильм создан студией Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатром START при поддержке Фонда Кино.
В основу сюжета картины легла реальная история россиянки Ани Смолиной, которая решила проехать 10 тысяч километров на велосипеде до Магадана, чтобы помириться с мамой. Об этом она написала книгу «А чего дома сидеть». На страницах книги автор рассказывает о своих впечатлениях и трудностях, с которыми пришлось столкнуться на пути.
В фильме роли исполнили Ольга Лерман, Виктор Хориняк, Дмитрий Чеботарев, Елена Яковлева, Аскар Ильясов, Алина Алексеева, Анастасия Светлова, Юлия Топольницкая, Олеся Железняк, Мария Горбань и другие.
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