Ван и Блум снимут киноадаптацию игры "Dead by Daylight"

В работе над фильмом также будет участвовать студия Behaviour Interactive, разработавшая оригинальную игру. Кто выступит режиссером ленты и войдет в ее актерский состав, на данный момент не известно.

Игра «Dead by Daylight» была вдохновлена слэшерами — поджанром фильмов ужасов, в котором убийца-психопат, как правило, преследует и последовательно изощренно убивает различное количество людей. В игре команда «выживших» (от одного до четырех игроков) противостоит одному игроку-«убийце». Выжившие не могут сражаться с противником и способны только прятаться и убегать, для победы им необходимо найти выходы с карты и покинуть ее. «Убийца» побеждает, если ему удается поймать и убить всех «выживших».