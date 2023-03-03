Ван и Блум снимут киноадаптацию игры "Dead by Daylight"

Студии Blumhouse и Atomic Monster анонсировали киноадаптацию мультиплеерной хоррор-игры «Dead by Daylight», вышедшей в 2016 году. Продюсированием проекта займутся главы Blumhouse и Atomic Monster Джейсон Блум и Джеймс Ван, передает Variety.
В работе над фильмом также будет участвовать студия Behaviour Interactive, разработавшая оригинальную игру. Кто выступит режиссером ленты и войдет в ее актерский состав, на данный момент не известно.
Игра «Dead by Daylight» была вдохновлена слэшерами — поджанром фильмов ужасов, в котором убийца-психопат, как правило, преследует и последовательно изощренно убивает различное количество людей. В игре команда «выживших» (от одного до четырех игроков) противостоит одному игроку-«убийце». Выжившие не могут сражаться с противником и способны только прятаться и убегать, для победы им необходимо найти выходы с карты и покинуть ее. «Убийца» побеждает, если ему удается поймать и убить всех «выживших».
Помимо оригинальных героев, злодеев и локаций в «Dead by Daylight» также доступны тематические местности и герои, лицензированные из других фильмов, сериалов и игр, таких как «Хэллоуин», «Техасская резня бензопилой», «Кошмар на улице Вязов», «Сайлент-Хилл», «Крик», «Зловещие мертвецы», «Восставший из ада», «Пила», «Очень странные дела» и «Обитель зла».