Режиссёр «Крида 3» объяснил, почему в фильме нет Сталлоне

Дух Рокки объединяет аутсайдеров в каждом из нас. Мы так любим фильмы про него за то, что мы видим то, как он проходит через трудности, чтобы восстать из пепла и достичь вершины горы, и это нас вдохновляет. Для нас важны персонажи, которые могут сделать то же самое, и именно это мы хотим сделать с Адонисом Кридом.