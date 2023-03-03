Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+6° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
26 минут назад

Режиссёр «Крида 3» объяснил, почему в фильме нет Сильвестра Сталлоне

Чемпионат.comиещё 1

Сильвестр Сталлоне играл боксёра Рокки Бальбоа в киносаге «Рокки» с 1976 по 2006 год. Потом персонаж появился в первых двух частях «Крида» — в 2015-м и 2018-м. Но в третьем фильме его нет. Его отсутствие объяснил Майкл Б. Джордан — режиссёр и исполнитель главной роли в третьей части.

Режиссёр «Крида 3» объяснил, почему в фильме нет Сталлоне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

К моменту выхода «Крида 3» Рокки упоминается только в контексте его поединка с Аполло Кридом (Карл Уэзерс) за титул чемпиона мира в тяжёлом весе в 1976 году. Отвечая на вопрос об отсутствии героя Сталлоне в «Криде 3», Джордан заявил, что третий фильм должен вывести Донни Крида из тени Аполло и Рокки, чтобы «продвинуть франшизу вперёд».

Дух Рокки объединяет аутсайдеров в каждом из нас. Мы так любим фильмы про него за то, что мы видим то, как он проходит через трудности, чтобы восстать из пепла и достичь вершины горы, и это нас вдохновляет. Для нас важны персонажи, которые могут сделать то же самое, и именно это мы хотим сделать с Адонисом Кридом.

Джордан хочет видеть своего героя самодостаточным и крепко стоящим на ногах. А для этого надо выйти из тени старших героев и продолжить двигаться вперёд.

Мировая премьера «Крида 3» состоялась сегодня. В России фильм официально не прокатывают.

Сильвестр Сталлоне в одном из прошлогодних интервью заявил, что «Крид 3» не соответствует его философии. Поэтому 76-летней легенды Голливуда не будет в новой боксёрской драме. Актёр признался, что он хотел бы развивать историю Крида в другом направлении.

Фильмы,Карл Уэзерс,Сильвестр Сталлоне,Майкл Джордан,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий