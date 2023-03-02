Михалков заявил, что первый Евразийский "Оскар" состоится в 2024 году

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что премию Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом "Оскара", планируют провести с 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

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С инициативой провести подобное мероприятие Михалков выступил в 2022 году. По словам режиссера, она крайне необходима для "развития евразийского пространства".

Он выразил неуверенность, что кинопремия будет организована полностью в этом году, поэтому пока строятся планы на 2024 год:

"Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать".

Михалков также добавил, что в Евразийскую академию должны войти все кинематографические державы Евразии — Китай, Индия и Корея.