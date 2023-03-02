Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+18° в 
USD 75.47EUR 80.19
Войти в почту
2 часа назад

Режиссер Никита Михалков заявил, что первый Евразийский "Оскар" состоится в 2024 году

Мария Иглина

Российский режиссер Никита Михалков заявил, что премию Евразийской киноакадемии, которая станет аналогом "Оскара", планируют провести с 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Михалков заявил, что первый Евразийский "Оскар" состоится в 2024 году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

С инициативой провести подобное мероприятие Михалков выступил в 2022 году. По словам режиссера, она крайне необходима для "развития евразийского пространства".

Жуков признался, что отчаялся получить музыкальную премию

Он выразил неуверенность, что кинопремия будет организована полностью в этом году, поэтому пока строятся планы на 2024 год:

"Не хочется замахнуться на рубль, а ударить на копейку. Хотелось бы, чтобы это произошло в следующем году. В этом надо всю подготовительную работу сделать".

Михалков также добавил, что в Евразийскую академию должны войти все кинематографические державы Евразии — Китай, Индия и Корея.

Ранее стало известно, что в Лондоне поставят спектакль по "Очень странным делам".

Фильмы,Оскар,Никита Михалков,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий