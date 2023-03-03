В сеть попал первый кадр из триллера «Гипнотик»

Компанию Бену на съёмочной площадке составили Алиси Брага , Дж.Д. Пардо, Хала Финли, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Уильям Фихтнер и др. Неизвестно, какие роли они исполняют, за исключением того, что Финли изображает пропавшую дочь героя Аффлека.

«Гипнотик» - фильм мечты для Родригеса. В интервью Collider он рассказал, что на протяжении двух десятков лет хотел снять «хичкоковский триллер на стероидах». Картина, по его словам, будет иметь «много перевёртышей и много поворотных моментов» и снята в энергичной манере. На широкие экраны она выйдет 25-го октября 2024-го года.