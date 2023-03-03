В сеть попал первый кадр из триллера «Гипнотик»

Фильм снимает Роберт Родригес.
Опубликован первый кадр «Гипнотика». На нём изображён исполнитель главной роли Бен Аффлек во время исполнения обязанностей детектива.
По сюжету, он расследует серию необъяснимых преступлений, одновременно занимаясь поисками пропавшей дочери, чьё исчезновение каким-то образом связано с секретной программой правительства.
На представленном фото Аффлек с озабоченным выражением лица как раз держит полароидный снимок дочери.
Компанию Бену на съёмочной площадке составили Алиси Брага, Дж.Д. Пардо, Хала Финли, Дайо Окенийи, Джефф Фэйи, Джеки Эрл Хейли, Уильям Фихтнер и др. Неизвестно, какие роли они исполняют, за исключением того, что Финли изображает пропавшую дочь героя Аффлека.
«Гипнотик» - фильм мечты для Родригеса. В интервью Collider он рассказал, что на протяжении двух десятков лет хотел снять «хичкоковский триллер на стероидах». Картина, по его словам, будет иметь «много перевёртышей и много поворотных моментов» и снята в энергичной манере. На широкие экраны она выйдет 25-го октября 2024-го года.